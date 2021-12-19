ТОП-5 дитячих книг для новорічного подарунку

Знайти корисну книжку для дитини у подарунок – дуже непросто. Вона має бути не лише якісною і повчальною, але і подобатися чаду.

Спробуй пригадати час, коли читання вже не було покаранням, а навпаки – стало для тебе великим привілеєм.

На це могли повпливати рідні, вдалий приклад соціуму, або історія, яка закохала у свої сторінки і відкрила магію книжкового світу.

Було? У мене так. Коли я малою коїла чергове паскудство, мати “змушувала” мене читати 50 сторінок книги, а потім розповідати. Хоч у мене була хороша пам’ять, і я могла розказати книгу до дрібниць, все одно вважала, що читати – це геть нецікаво.

Але потім до мене випадково потрапила книга Муні Вітчер Ніна. Я її “проковтнула” за день. Потім одразу полетіла витрачати кишенькові на наступні частини. З того часу мене не зупинити. А мамі треба було вигадувати інше “покарання” =)

А сьогодні ми разом з видавництвом Vivat хочемо популяризувати читання для українців. Намагатимемось якомога частіше видавати цікаві підбірки та історії. А поки тримайте 5 книг, які можуть стати крутим подарунком для дитини.

Можливо, якась з них і стане містком до чарівного всесвіту книги.

Дев’ятилітній Річі понад усе любить свого дідуся, який замінив йому всю родину. Він як ніхто розуміє і підтримує онука, а ще розповідає найцікавіші історії!

Про чорноборців — воїнів, які протистоять Вогняним Велетам. Про різдвяних «павуків», які оберігають від Темряви. І про те, що колись були морозні та сніжні зими, а не тоскна мряка, яка тягне з людей життя й віру в диво.

Коли напередодні Різдва дідусь опиняється в лікарні, Річі вирішує врятувати його. Для цього потрібно просто знайти й викрасти сніг.

І допомогти в цьому можуть лише міфічні чорноборці!

У світі казок, створеному французькими авторами, навіть чудовисько, що живе в глибині озера, читає добру книжечку про різдвяні подарунки.

Тож з такими історіями святкування точно буде цікавішим, а зима — теплішою.

Завдання для Байбака, Л. Загоровська

Чи можете ви повірити у те, що Святий Миколай може одного разу не принести подарунки взагалі всім діткам? А потім і Санта в Америці все переплутає.

Але хтось таки підлаштував таку капость. Хто ж сам?

Дізнаємося про це разом із героями цієї дотепної різдвяної казки і дізнаємося, чому варто вивчати іноземні мови і як за допомогою дружби можна подолати будь-які перешкоди.

Це — історія ведмедика, що жив самотиною в чужому лісі, але так хотів, щоб до нього на свято завітали всі звірята. Він вірив, що у різдвяну ніч стаються дива.

Вірив у це і маленький зайчик Вухань, який у пошуках різдвяного сяйва вирішив завітати до усіх своїх друзів.

Та чи не забуде він про ведмедика?

Таємниця Різдвяного подарунку, Анна Лот

Ця книжечка — своєрідний путівник на шляху до Різдва: перегортаючи кожну нову сторінку, дітлахи день по дню наближатимуться до нього, а головна героїня оповідки, лісова соня Еллі, розповідатиме нову історію.

Вона шукатиме зайчика Казі, зустріне сову Пугу, лиса Фрідо, єнота Кучерика та багатьох інших звірят, які допомагатимуть їй у пошуках Казі.

Що ж, з подарунками для дітей розібралися. Тепер можна потішити і себе. Подивіться ще матеріал про книжки, які можна прочитати за вечір.