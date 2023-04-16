Разные, но такие родные! Треки украинских исполнителей, вышедшие весной 2023

Сердце и душа украинского народа часто спрятаны в песне. Она может быть грустной или удивительно игривой по настроению, но всегда будет оттенять чувства людей Украины.

Из поколения в поколение передавались любимые композиции всего народа. Однако с каждым днем приходит время чего-нибудь нового. Поэтому рассказываем о треках украинских исполнителей, вышедших весной 2023 года.

Композиции написаны в разных стилях и настроениях. Но можно сказать одно — их объединяет украинский народ, который слушает и находит частицу себя между строк, слов и аккордов.

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Мия Рамари — Нема любові

Украинская певица Мия Рамари создала композицию о том, почему не стоит врать себе и создавать иллюзии в голове, если рядом с тобой не любящий человек. Поэтому песня напоминает — быть наедине хоть весной, хоть в любое другое время года может принести больше счастья, чем отношения с чужим тебе человеком.

Tember Blanche — Завтра

Группа Tember Blanche все больше приобретает популярность, но в то же время не теряет собственного чутья. Даже если делает авторскую интерпретацию стиха Василия Симоненко Ти знаєш, що ти людина. Хотя песня и имеет легкие весенние мотивы, она напоминает, что нужно жить сегодняшним, потому что завтра может не наступить.

Nazva — Дракон

Галицко-Донбасская группа, как себя позиционируют музыканты Nazva, стала известна благодаря композиции с непростым названием и еще более оригинальными мотивами. В своей новой композиции ребята не отступили от своего стиля и дополнили его практически мифологическими значениями, перекликающимися с нашей реальностью. Звучит как эксперимент или будущее? Следует проверить.

To Eternity — Максимально Просто

Все точно слышали его голос в коротких видео из соцсетей, где он извиняется перед любимой, что не успел купить букет. Автор проекта To Eternity украинец нигерийского происхождения Даниил Отуонье в новой песне продолжает очаровывать легкостью мелодии и простыми смыслами. Он поет, что полюбить не сложно, сложно только отпустить. И как ему не поверить?

LELY45 — Дівчинка із Київського гетто

Певица LELY45 или Лилу45 уже имеет собственную фан-базу. Однако ее легкая подача важных мнений не может не привлекать новых слушателей. В песне Девочка из Киевского гетто она напоминает о том, что следует забыть о предубеждениях и одновременно помнить за быстротечность жизни.

BRYKULETS — Буба

Действительно весенняя и наполненная искренней любовью композиция харьковского певца BRYKULETS заканчивается раньше, чем успеваешь ею насладиться. Поэтому приходится ставить на повтор и снова слушать слова, что мужчинам следует не забывать ценить своих любимых. По крайней мере, это только мнение влюбленного автора.

ANSTAY — Київ

Если существуют люди, которым надоела песня Як тебе не любити, Києве мій, то им точно следует перейти на прослушивание композиции новой украинской певицы ANSTAY. Слова любви к столице Украины и вера на скорую встречу с ней наполняют сердце надеждой, а наушники — весной.

NICHKA — Стяг

В темные времена никак не обойтись без патриотических песен. Однако они всегда должны быть искренними. Такими как Стяг от молодой исполнительницы NICHKA, которая пытается собрать с помощью музыки средства для украинских защитников.

Схожа — Брату

Певица Схожа написала свою песню о и для своих старших братьях, Вадиме и Владе, которые сегодня защищают свободу Украины.

В детстве и сейчас — они мои стены и опора, — пишет певица в соцсетях о своей новой песне.

Евгений Филатов — Киев

Еще одна композиция для тех, кто очень скучает по Киеву, но пока не может вернуться. Все любимые звуки собраны благодаря украинскому композитору.

STASYA — Світ ловив

Дебютная песня исполнительницы STASYA отсылает слушателя к знакомым словам украинского философа Григория Сковороды и напоминает о важности оставаться собой, сохранять свою свободу и просто проживать каждый день.

О важных смыслах напоминает и песня Alena Omargalieva под названием На краю. Она посвящена всем женщинам, которые ждут своих мужчин с войны. Читай, что певица рассказала о своей новой песне На краю.

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