Разные, но такие родные! Треки украинских исполнителей, вышедшие весной 2023

Сердце и душа украинского народа часто спрятаны в песне. Она может быть грустной или удивительно игривой по настроению, но всегда будет оттенять чувства людей Украины.
Из поколения в поколение передавались любимые композиции всего народа. Однако с каждым днем приходит время чего-нибудь нового. Поэтому рассказываем о треках украинских исполнителей, вышедших весной 2023 года.
Композиции написаны в разных стилях и настроениях. Но можно сказать одно — их объединяет украинский народ, который слушает и находит частицу себя между строк, слов и аккордов.
Украинская певица Мия Рамари создала композицию о том, почему не стоит врать себе и создавать иллюзии в голове, если рядом с тобой не любящий человек. Поэтому песня напоминает — быть наедине хоть весной, хоть в любое другое время года может принести больше счастья, чем отношения с чужим тебе человеком.
Группа Tember Blanche все больше приобретает популярность, но в то же время не теряет собственного чутья. Даже если делает авторскую интерпретацию стиха Василия Симоненко Ти знаєш, що ти людина. Хотя песня и имеет легкие весенние мотивы, она напоминает, что нужно жить сегодняшним, потому что завтра может не наступить.
Галицко-Донбасская группа, как себя позиционируют музыканты Nazva, стала известна благодаря композиции с непростым названием и еще более оригинальными мотивами. В своей новой композиции ребята не отступили от своего стиля и дополнили его практически мифологическими значениями, перекликающимися с нашей реальностью. Звучит как эксперимент или будущее? Следует проверить.
Все точно слышали его голос в коротких видео из соцсетей, где он извиняется перед любимой, что не успел купить букет. Автор проекта To Eternity украинец нигерийского происхождения Даниил Отуонье в новой песне продолжает очаровывать легкостью мелодии и простыми смыслами. Он поет, что полюбить не сложно, сложно только отпустить. И как ему не поверить?
Певица LELY45 или Лилу45 уже имеет собственную фан-базу. Однако ее легкая подача важных мнений не может не привлекать новых слушателей. В песне Девочка из Киевского гетто она напоминает о том, что следует забыть о предубеждениях и одновременно помнить за быстротечность жизни.
Действительно весенняя и наполненная искренней любовью композиция харьковского певца BRYKULETS заканчивается раньше, чем успеваешь ею насладиться. Поэтому приходится ставить на повтор и снова слушать слова, что мужчинам следует не забывать ценить своих любимых. По крайней мере, это только мнение влюбленного автора.
Если существуют люди, которым надоела песня Як тебе не любити, Києве мій, то им точно следует перейти на прослушивание композиции новой украинской певицы ANSTAY. Слова любви к столице Украины и вера на скорую встречу с ней наполняют сердце надеждой, а наушники — весной.
В темные времена никак не обойтись без патриотических песен. Однако они всегда должны быть искренними. Такими как Стяг от молодой исполнительницы NICHKA, которая пытается собрать с помощью музыки средства для украинских защитников.
Певица Схожа написала свою песню о и для своих старших братьях, Вадиме и Владе, которые сегодня защищают свободу Украины.
В детстве и сейчас — они мои стены и опора, — пишет певица в соцсетях о своей новой песне.
В детстве и сейчас — они мои стены и опора, — пишет певица в соцсетях о своей новой песне.
Еще одна композиция для тех, кто очень скучает по Киеву, но пока не может вернуться. Все любимые звуки собраны благодаря украинскому композитору.
Дебютная песня исполнительницы STASYA отсылает слушателя к знакомым словам украинского философа Григория Сковороды и напоминает о важности оставаться собой, сохранять свою свободу и просто проживать каждый день.
О важных смыслах напоминает и песня Alena Omargalieva под названием На краю. Она посвящена всем женщинам, которые ждут своих мужчин с войны. Читай, что певица рассказала о своей новой песне На краю.
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