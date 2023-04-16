Путешествия и вдохновение

Разные, но такие родные! Треки украинских исполнителей, вышедшие весной 2023

Даниэла Долотова, редактор сайта 16 апреля 2023, 20:00
Треки українських виконавців
Фото: Pexels

Больше новостей
Як поєднувати вино та сир
Сыр и вино — лучшие друзья. Рассказываем, как правильно совмещать эту пару
Проект Коло надії для жінок, які втратили чоловіка на війні
Жизнь еще может продолжаться! Коло надії — программа поддержки женщин, потерявших мужа или сына на войне
Як розвантажити гардероб
Пора устраивать расхламление: пять шагов, которые заставят гардероб работать на тебя
Коли можна удобрювати газон навесні
Сад наполнится цветом жизни! Когда и как правильно удобрять газон весной
Смотреть больше

Материалы по теме

Alena Omargalieva
Посвящение всем женщинам, которые ждут своих мужчин с войны: Alena Omargalieva о новой песне На краю
Евровидение 2023
“Світ палає, а ти — дій”: группа TVORCHI об изменениях в конкурсной песне и подготовке к Евровидению 2023
Бред Пейслі в Україні - відомий музикант приїхав підтримати українців
Спел Червону руту в центре Киева! Звезда кантри-музыки Брэд Пэйсли приехал поддержать украинцев
Константин Старовицкий
Обладал необыкновенным талантом: история жизни и гибели на войне дирижера Маэстро

Видео
0:02:02
Карта бойових дій в Україні 16.04.2023 онлайн

Еще один вражеский самолет больше не взлетит, а оккупанты не проснутся: карта боевых действий в Украине 16 апреля в режиме онлайн
0:02:02
эвакуация коров из Бахмута
Из Бахмута от обстрелов спасли полтысячи коров: животных приютил фермер
0:02:32
Бійчині ТрО розписали крашанки для дитячого реабілітаційного центру
Я делаю это от души — в Запорожье бойцы ТрО расписали пасхальные яйца для деток из реабилитационного центра
0:04:31
Історія дружби військового та пса з Авдіївки
Он все понял… После известия о смерти хозяина пса парализовало
0:14:12
Коли чекати українського контрнаступу
Когда ждать украинского контрнаступления, удастся ли ВСУ удержать Бахмут? Прогноз Грабского и Гетмана
0:03:30
Вкусности для ВСУ
Паски и колбаски. На Прикарпатье готовят вкуснятину для бойцов
0:04:32
Операции для ВСУ
100 бесплатных операций на глаза за 3 месяца! Помоги защитникам вернуть зрение
Карта бойових дій в Україні 15.04.2023 онлайн
Россияне атакуют на востоке и обороняются на юге: карта боевых действий в Украине 15 апреля в режиме онлайн
0:08:34
Россияне в Бахмуте
Продолжают “замыливать” глаза: как россияне бездумно выдают свои позиции
0:04:10
Херсон
Полсотни обстрелов в день, но кофейни открыты. Как живет Херсон “в шаге” от россиян
Больше видео
Як розвантажити гардероб
Читать дальше
Пора устраивать расхламление: пять шагов, которые заставят гардероб работать на тебя

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь