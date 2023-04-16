Різні, але такі рідні! Треки українських виконавців, які вийшли весною 2023

Серце та душа українського народу часто заховані в пісні. Вона може бути журливою чи напрочуд грайливою за настроєм, але завжди відтінятиме настрій людей України.

З покоління в покоління передавались улюблені композиції всього народу. Однак з кожним днем приходить час чогось нового. Тому розповідаємо про треки українських виконавців, які вийшли весною 2023 року.

Композиції написані у різних стилях та настроях. Та впевнено можна сказати одне — їх об’єднує український народ, який слухає та знаходить частинку себе між рядків, слів та акордів.

Зараз також дивляться

Мія Рамарі — Нема любові

Українська співачка Мія Рамарі створила композицію про те, чому не варто брехати собі та створювати ілюзії в голові, якщо поруч з тобою людина, яку не кохаєш. Тому пісня нагадує — бути наодинці хоч навесні, хоч у будь-яку іншу пору року, може принести більше щастя, ніж стосунки з чужою тобі людиною.

Tember Blanche — Завтра

Гурт Tember Blanche все більше набуває популярності, але водночас не втрачає власного чуття. Навіть якщо робить авторську інтерпретацію вірша Василя Симоненка Ти знаєш, що ти — людина. Хоча пісня й має легкі весняні мотиви, вона нагадує, що потрібно жити сьогоднішнім, бо завтра може не настати.

Nazva — Дракон

Галицько-Донбаський гурт, як себе позиціонують музиканти Nazva, став відомим завдяки композиції з непростою назвою та ще більш оригінальними мотивами. У своїй новій композиції хлопці не відступили від свого стилю та доповнили його практично міфологічними значеннями, які перегукуються з нашою реальністю. Звучить як експеримент чи як майбутнє? Варто перевірити.

To Eternity — Максимально Просто

Усі точно чули його голос у коротких відео з соцмереж, де він просить вибачення перед коханою, що не встиг купити букет. Автор проекту To Eternity українець нігерійського походження Даніїл Отуоньє у новій пісні продовжує зачаровувати легкістю мелодії та простими сенсами. Він співає, що покохати не важко, складно лише відпустити. І як йому не повірити?

LELY45 — Дівчинка із Київського гетто

Співачка LELY45 або ж Лілу45 вже має власну фан-базу. Однак її легка подача важливих думок не може не притягувати нових слухачів. У пісні Дівчинка із Київського гетто вона нагадує про те, що варто забути про упередження та водночас пам’ятати за швидкоплинність життя.

BRYKULETS — Буба

Дійсно весняна й наповнена щирою любов’ю композиція харківського співака BRYKULETS закінчується раніше, ніж встигаєш нею насолодитись. Тому доводиться ставити на повтор та знову слухати слова, що чоловікам варто не забувати цінувати своїх коханих. Принаймні, це лише думка закоханого автора.

ANSTAY — Київ

Якщо існують люди, яким набридла пісня Як тебе не любити, Києве мій, то їм точно варто перейти на прослуховування композиції нової української співачки ANSTAY. Слова любові до столиці України та віра на швидку зустріч з нею наповнюють серце надією, а навушники — весною.

NICHKA — Стяг

У темні часи аж ніяк не обійтись без патріотичних пісень. Однак вони завжди мають бути щирими. Такими як Стяг від молодої виконавиці NICHKA, яка намагається зібрати за допомогою музики кошти для українських захисників.

Схожа — Брату

Співачка Схожа написала свою пісню про і для своїх старших братів, Вадима та Влада, які сьогодні боронять свободу України.

У дитинстві і зараз — вони є моїми стінами та опорою, — пише співачка у соцмережах про свою нову пісню.

Євген Філатов — Київ

Ще одна композиція для тих, хто дуже сумує за Києвом, але поки не може повернутись. Усі улюблені звуки зібрані тут завдяки українському композитору.

STASYA — Світ ловив

Дебютна пісня виконавиці STASYA відсилає слухача до добре знайомих слів українського філософа Григорія Сковороди та нагадує про важливість залишатись собою, зберігати свою свободу та просто проживати кожен день.

Про важливі сенси нагадує й пісня Alena Omargalieva під назвою На краю. Вона є присвятою усім жінкам, які чекають своїх чоловіків з війни. Читай, що співачка розповіла про свою нову пісню На краю.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!