Надо компенсировать закрытое небо — как работает туристический бизнес во время войны

Полномасштабная война приостановила жизнь украинцев. Первые месяцы для нас существовали только новости, волонтерство, донаты, волнение за родных. Дни проходили, как минуты, в состоянии стресса.

Впоследствии украинцы смогли немного справиться со стрессом и начали поддерживать экономику Украины и разные сферы жизни страны, в частности туризм.

Эксперт по туризму Марина Дайненко рассказала для The Village Украина, как война повлияла на туризм.

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Она отметила, что начало войны и объявление военного положения остановили привычную логистику, но не отменили работу с туристами.

— Прежде всего, мы позаботились о том, чтобы украинцы, которые оказались за границей и должны были вернуться в Украину, имели возможность остаться в безопасности, — отметила Марина.

А средства тех украинцев, которые должны были поехать в запланированное путешествие, сохранились, и они могут ими воспользоваться для нового тура после отмены военного положения.

Туристический бизнес сразу после начала полномасштабной войны

По словам эксперта, в первый месяц полномасштабной войны работа ее туристической компании полностью остановилась.

— Компания изначально помогала нашим туристам, а также занималась эвакуацией персонала в более безопасные регионы страны и за границу.

Кроме того, часть сотрудников присоеденились к борьбе с врагом в Вооруженных силах, занимались волонтерством, — рассказывает она.

Впоследствии начали появляться запросы на наземное обслуживание в Европе: украинцы, находившиеся за границей, бронировали гостиницы, но самостоятельно добирались к месту отдыха.

Активная работа туристического сектора началась летом. По словам Марины, туры из Украины забронировали около 1440 туристов. Хотя это не очень много, потому что в прошлом году за этот период было более 95 000 путешественников.

Как работает туристический бизнес сейчас

— Продукт и условия совсем другие. Мы сфокусировались на автобусных турах из Киева и регионов Украины, а также на авиационных турах с трансфером в Кишинев и вылетом из этого города. Мы разработали предложение, чтобы компенсировать закрытое небо, — рассказывает эксперт.

Туристические агентства пытаются сохранить экспертизу, чтобы восстанавливать туристическую отрасль после окончания войны.

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