Треба компенсувати закрите небо — як працює туристичний бізнес під час війни

Повномасштабна війна призупинила життя українців. Перші місяці для нас існували тільки новини, волонтерство, донати, хвилювання за рідних. Дні минали, як хвилини, у стані стресу.

Згодом українці змогли себе опанувати та почали підтримувати економіку України та різні сфери життя країни, зокрема туризм.

Експертка з туризму Марина Дайненко розповіла для The Village Україна, як війна вплинула на туризм.

Зараз також дивляться

Вона зазначила, що початок війни та оголошення воєнного стану зупинили звичну логістику, але не скасували роботу з туристами.

— Передусім ми потурбувалися про те, щоб українці, які опинилися за кордоном і мали повернутися до України, мали змогу залишитися в безпеці, — зауважила Марина.

А кошти тих українців, які тільки мали поїхати у заплановану подорож, збереглися, й вони можуть ними скористатися для нового туру після дії воєнного стану.

Туристичний бізнес відразу після початку повномасштабної війни

За словами експертки, у перший місяць повномасштабної війни робота її туристичної компанії повністю зупинилася.

— Компанія від самого початку допомагала нашим туристам, а також займалася евакуацією персоналу в більш безпечні регіони країни та за кордон.

Крім того, частина співробітників долучилися до боротьби з ворогом у Збройних силах, займалися волонтерством, — розповідає вона.

Згодом почали з’являтися запити на наземне обслуговування в Європі: українці, які були за кордоном, бронювали готелі, але самостійно діставалися місця відпочинку.

Активна робота туристичного сектору розпочалася влітку. За словами Марини, тури з України забронювали близько 1440 туристів. Хоча це не дуже й багато, бо минулого року за цей період було понад 95 000 мандрівників.

Як працює туристичний бізнес зараз

— Продукт та умови зовсім інші. Наразі ми сфокусувалися на автобусних турах із Києва та регіонів України, а також на авіаційних турах із трансфером до Кишинева та вильотом із цього міста. Ми розробили пропозицію, щоб компенсувати закрите небо, — розповідає експертка.

Туристичні агенції намагаються зберегти експертизу, щоб відновлювати туристичну галузь після закінчення війни.

Подорожувати можна й нашою країною, ми маємо стільки прекрасних місць! Раніше ми розповідали про 31 дивовижне місце України.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!