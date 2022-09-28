Треба компенсувати закрите небо — як працює туристичний бізнес під час війни

Повномасштабна війна призупинила життя українців. Перші місяці для нас існували тільки новини, волонтерство, донати, хвилювання за рідних. Дні минали, як хвилини, у стані стресу.
Згодом українці змогли себе опанувати та почали підтримувати економіку України та різні сфери життя країни, зокрема туризм.
Експертка з туризму Марина Дайненко розповіла для The Village Україна, як війна вплинула на туризм.
Вона зазначила, що початок війни та оголошення воєнного стану зупинили звичну логістику, але не скасували роботу з туристами.
— Передусім ми потурбувалися про те, щоб українці, які опинилися за кордоном і мали повернутися до України, мали змогу залишитися в безпеці, — зауважила Марина.
А кошти тих українців, які тільки мали поїхати у заплановану подорож, збереглися, й вони можуть ними скористатися для нового туру після дії воєнного стану.
За словами експертки, у перший місяць повномасштабної війни робота її туристичної компанії повністю зупинилася.
— Компанія від самого початку допомагала нашим туристам, а також займалася евакуацією персоналу в більш безпечні регіони країни та за кордон.
Крім того, частина співробітників долучилися до боротьби з ворогом у Збройних силах, займалися волонтерством, — розповідає вона.
Крім того, частина співробітників долучилися до боротьби з ворогом у Збройних силах, займалися волонтерством, — розповідає вона.
Згодом почали з’являтися запити на наземне обслуговування в Європі: українці, які були за кордоном, бронювали готелі, але самостійно діставалися місця відпочинку.
Активна робота туристичного сектору розпочалася влітку. За словами Марини, тури з України забронювали близько 1440 туристів. Хоча це не дуже й багато, бо минулого року за цей період було понад 95 000 мандрівників.
— Продукт та умови зовсім інші. Наразі ми сфокусувалися на автобусних турах із Києва та регіонів України, а також на авіаційних турах із трансфером до Кишинева та вильотом із цього міста. Ми розробили пропозицію, щоб компенсувати закрите небо, — розповідає експертка.
Туристичні агенції намагаються зберегти експертизу, щоб відновлювати туристичну галузь після закінчення війни.
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