Подорожі та натхнення

Треба компенсувати закрите небо — як працює туристичний бізнес під час війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Вересня 2022, 10:00
Туристичний бізнес під час війни: як працює зараз
Фото: Pexels

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