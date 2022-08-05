Двери Европы для вас открыты: украинки смогут беспрепятственно ездить домой и возвращаться в ЕС

Если еще полгода назад мы просыпались с мыслью, побыстрее бы выпить утреннего кофе, то теперь желание только одно — скорее победить и вернуться домой.

По крайней мере, такие мысли все чаще посещают тех, кто выехал за границу, спасая семью и себя от страшных последствий войны. Однако когда в некоторых регионах стало более-менее спокойно, оказалось, что вернуться не так уж просто.

Как отметила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон, Еврокомиссия заметила немало случаев, когда гражданки Украины хотели наведаться домой, а после этого на границе с ЕС у них возникали проблемы.

Часто выяснялось, что документов, выданных в некоторых странах, недостаточно для пограничников и путешествий внутри Евросоюза.

Поэтому Илва Йоганссон рассказала Европейской правде, что теперь украинки, получившие временную защиту в одной из стран ЕС, смогут ездить домой и возвращаться беспрепятственно.

Каждый, кто получил защиту ЕС, должен иметь право поехать домой на короткий период, чтобы посетить родителей или семью, или в любых других целях.

Однако существуют определенные правила. Например, если ты хочешь вернуться в Украину на достаточно длительный срок, придется сначала сняться с регистрации в стране, которая дала убежище, а по возвращении снова зарегистрироваться.

Однако Ильва Йоганссон напомнила украинским гражданам чрезвычайно важную вещь: Евросоюз всегда готов помогать.

Если вы едете от войны в Украине — двери ЕС для вас открыты.

А пока одни помогают Украине справиться со всеми вызовами войны, другие сознательно или подсознательно работают на врага. Читай, как доклад Amnesty International вызвал возмущение среди мирового сообщества и как на него отреагировали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников.

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