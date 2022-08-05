Двері Європи для вас відкриті: українки зможуть безперешкодно їздити додому та повертатись у ЄС

Якщо ще півроку тому ми прокидалися з думкою, аби пошвидше випити ранкової кави, то тепер бажання лиш одне — скоріше б перемогти та повернутися додому.

Принаймні такі прагнення все частіше відчувають ті, хто виїхав за кордон, рятуючи родину та себе від страшних наслідків війни. Та коли у деяких регіонах стало більш-менш спокійно, виявилось, що повернутися не так уже й просто.

Як зазначила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон, Єврокомісія помітила чимало випадків, коли громадянки України хотіли навідатись додому, а після цього на кордоні з ЄС у них виникали проблеми.

Часто виявлялося, що документів, які видали у деяких країнах, недостатньо для прикордонників та подорожей всередині Євросоюзу.

Тому Ілва Йоганссон розповіла Європейській правді, що тепер українки, які отримали тимчасовий захист в одній з країн ЄС, зможуть їздити додому та повертатись без перешкод.

Кожен, хто отримав захист ЄС, повинен мати право поїхати додому на короткий період, щоби відвідати батьків чи родину, чи з будь-якою іншою метою.

Проте існують певні правила. Наприклад, якщо ти хочеш повернутися в Україну на тривалий термін, то доведеться спочатку знятися з реєстрації в країні, яка дала прихисток, а після повернення — знову зареєструватись.

Однак Ілва Йоганссон нагадала українським громадянам надзвичайно важливу річ: Євросоюз завжди готовий допомагати.

Якщо ви їдете від війни в Україні — двері ЄС для вас відкриті.

А поки одні допомагають Україні впоратися з усіма викликами, які тягне за собою війна, інші свідомо чи підсвідомо працюють на ворога. Читай, як доповідь Amnesty International викликала обурення серед світової спільноти та як на неї відреагували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони України Олексій Резніков.

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