Це створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою — реакція України на доповідь Amnesty International

Доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International від 4 серпня викликала хвилю обурення серед українців.

Її автори стверджують, що українські військові нібито наражають цивільне населення на небезпеку, розміщуючи свої бази та зброю в житлових кварталах, зокрема школах та лікарнях.

Читай, про що ця публікація та якою була відповідь української сторони.

Про що доповідь Amnesty International

“Українські сили наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази та керуючи системами озброєння в населених житлових районах. Така тактика порушує міжнародне гуманітарне право та ставить під загрозу цивільне населення, оскільки перетворює цивільні об’єкти на військові цілі,” — пише Amnesty International у Twitter.

При цьому організація задокументувала багато російських ударів, які були здійснені невибірковою зброєю, включно з міжнародно забороненими касетними боєприпасами та іншою вибуховою зброєю з великою зоною дії.

У доповіді зазначено, що Amnesty International аж ніяк не виправдовує невибіркові атаки Росії, проте закликає обидві сторони конфлікту дотримуватись міжнародного гуманітарного права.

Український офіс організації не був залучений до підготовки звіту. Про це заявила його очільниця Оксана Покальчук.

За її словами, аргументи української сторони не були враховані під час написання публікації.

Створення фальшивого балансу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже висловив своє обурення та наголосив, що ця доповідь — спроба створити фальшивий баланс між жертвою та злочинцем.

Це не про пошук і донесення світові правди. Це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою.

Між країною, яка сотнями й тисячами знищує цивільне населення, міста та цілі території. І країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи весь континент від цієї навали, — заявив Кулеба.

Він порадив представникам організації доносити правду про воєнні злочини армії РФ проти України.

Україна — правова держава

Не забарилося з відповіддю і Міністерство оборони України. Міністр Олексій Резніков зазначив, що Україна дотримується своїх юридичних зобов’язань, але не дозволить нікому ставити під сумнів право українців оборонятись від геноциду, влаштованого РФ.

— Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям Росії як держави-терориста — це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували.

Будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію та український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, — це свідчення втрати адекватності й спосіб знищити свій авторитет.

Україна — правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, зокрема юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов’язання, — підкреслив Резніков.

Згодом Amnesty International закріпило твіт на своїй сторінці, у якому війна Росії беззаперечно називається актом агресії.

— Відколи Росія почала війну проти України, ми викриваємо порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права. Від спустошення Ізюма до облоги Маріуполя, обстрілів у Києві та переселенців у Львові, війна Росії є актом агресії, — йдеться в дописі.

Кілька днів тому весь світ сколихнуло відео катувань українського військовополоненого російськими звірами. Генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, що чекає на воєнних злочинців.

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