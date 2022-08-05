Это создание фальшивого баланса между преступником и жертвой — реакция Украины на доклад Amnesty International

Доклад международной правозащитной организации Amnesty International от 4 августа вызвал волну возмущения среди украинцев.

Ее авторы утверждают, что украинские военные якобы подвергают гражданское население опасности, размещая свои базы и оружие в жилых кварталах, в том числе школах и больницах.

Читай, о чем была эта публикация и каким был ответ украинской стороны.

О чем доклад Amnesty International

“Украинские силы подвергают опасности гражданское население, создавая базы и управляя системами вооружения в населенных жилых районах. Такая тактика нарушает международное гуманитарное право и ставит под угрозу гражданское население, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели”, — пишет Amnesty International в Twitter.

При этом организация задокументировала многие российские удары, которые были совершены неизбирательным оружием, включая международно запрещенные кассетные боеприпасы и другое взрывное оружие с большой зоной действия.

В докладе отмечается, что Amnesty International никоим образом не оправдывает неизбирательные атаки России, однако призывает обе стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право.

Украинский офис организации не был вовлечен в подготовку отчета. Об этом заявила его глава Оксана Покальчук.

По ее словам, аргументы украинской стороны не были учтены при написании публикации.

Создание фальшивого баланса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже выразил свое возмущение и подчеркнул, что этот доклад — попытка создать фальшивый баланс между жертвой и преступником.

Это не о поиске и донесении миру правды. Это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой.

Между страной, сотнями и тысячами уничтожающей гражданское население, города и целые территории. И отчаянно защищающейся страной, которая спасает весь континент от этого нашествия, — заявил Кулеба.

Он посоветовал представителям организации доносить правду о военных преступлениях армии РФ против Украины.

Украина — правовое государство

Не замедлило ответить и Министерство обороны Украины. Министр Алексей Резников отметил, что Украина придерживается своих юридических обязательств, но не позволит никому подвергать сомнению право украинцев обороняться от геноцида, устроенного РФ.

— Любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизни своих детей, противиться действиям России как государства-террориста — это извращение, в какие бы правовые конструкции его не маскировали.

Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, — это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет.

Украина — правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства, — подчеркнул Резников.

Впоследствии Amnesty International закрепило твит на своей странице, в котором война России безоговорочно называется актом агрессии.

— С тех пор, как Россия начала войну против Украины, мы разоблачаем нарушения прав человека и международного гуманитарного права. От опустошения Изюма до осады Мариуполя, обстрелов в Киеве и переселенцев во Львове, война России является актом агрессии, — говорится в посте.

Несколько дней назад весь мир всколыхнуло видео пыток украинского военнопленного российскими зверями. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал, что ждет военных преступников.

Подписывайся на наш Telegram и читай новости о событиях в Украине и мире.