Это создание фальшивого баланса между преступником и жертвой — реакция Украины на доклад Amnesty International

Доклад международной правозащитной организации Amnesty International от 4 августа вызвал волну возмущения среди украинцев.
Ее авторы утверждают, что украинские военные якобы подвергают гражданское население опасности, размещая свои базы и оружие в жилых кварталах, в том числе школах и больницах.
Читай, о чем была эта публикация и каким был ответ украинской стороны.
“Украинские силы подвергают опасности гражданское население, создавая базы и управляя системами вооружения в населенных жилых районах. Такая тактика нарушает международное гуманитарное право и ставит под угрозу гражданское население, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели”, — пишет Amnesty International в Twitter.
При этом организация задокументировала многие российские удары, которые были совершены неизбирательным оружием, включая международно запрещенные кассетные боеприпасы и другое взрывное оружие с большой зоной действия.
В докладе отмечается, что Amnesty International никоим образом не оправдывает неизбирательные атаки России, однако призывает обе стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право.
Украинский офис организации не был вовлечен в подготовку отчета. Об этом заявила его глава Оксана Покальчук.
По ее словам, аргументы украинской стороны не были учтены при написании публикации.
Фото: ГСЧС Украины / Facebook
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже выразил свое возмущение и подчеркнул, что этот доклад — попытка создать фальшивый баланс между жертвой и преступником.
Это не о поиске и донесении миру правды. Это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой.
Это не о поиске и донесении миру правды. Это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой.
Между страной, сотнями и тысячами уничтожающей гражданское население, города и целые территории. И отчаянно защищающейся страной, которая спасает весь континент от этого нашествия, — заявил Кулеба.
Он посоветовал представителям организации доносить правду о военных преступлениях армии РФ против Украины.
Не замедлило ответить и Министерство обороны Украины. Министр Алексей Резников отметил, что Украина придерживается своих юридических обязательств, но не позволит никому подвергать сомнению право украинцев обороняться от геноцида, устроенного РФ.
— Любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизни своих детей, противиться действиям России как государства-террориста — это извращение, в какие бы правовые конструкции его не маскировали.
Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, — это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет.
Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, — это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет.
Украина — правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства, — подчеркнул Резников.
Впоследствии Amnesty International закрепило твит на своей странице, в котором война России безоговорочно называется актом агрессии.
— С тех пор, как Россия начала войну против Украины, мы разоблачаем нарушения прав человека и международного гуманитарного права. От опустошения Изюма до осады Мариуполя, обстрелов в Киеве и переселенцев во Львове, война России является актом агрессии, — говорится в посте.
Несколько дней назад весь мир всколыхнуло видео пыток украинского военнопленного российскими зверями. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал, что ждет военных преступников.
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