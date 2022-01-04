Укрзализныця запустила двухэтажный поезд — по какому маршруту он будет курсировать

Укрзализныця обновила двухэтажный сидячий электропоезд чешской компании Skoda.

Теперь он будет ездить по маршруту №747 Киев — Львов с промежуточными остановками в Виннице, Хмельницком и других городах.

Два года этот поезд не эксплуатировался, поскольку нуждался в значительном и дорогостоящем ремонте, — комментирует глава Укрзализныци Александр Камышин на странице компании.

Киевский электровагоноремонтный завод обновил шестивагонный электропоезд за 11 месяцев.

График поезда

Поезд будет отправляться из Киева шесть дней в неделю (кроме понедельника) в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45.

В обратном направлении он будет выезжать в 02:00 и будет доезжать в Киев в 10:03.

Стоимость билетов

За поездку вторым классом придется заплатить от 230 до 495 грн. Проехаться в вагоне первого класса можно за 855 грн.

Что изменилось в поезде после ремонта

Теперь поезд более инклюзивный, ведь оборудован пандусами и местами для людей с инвалидностью, а также столиками для пеленания в главных вагонах.

Кроме того, пассажиры будут ездить безопасно и комфортно — вагоны оборудованы системами пожаротушения, кондиционирования и видеонаблюдения.

Еще один такой электропоезд планируется запустить в первой половине 2022 года.

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