Укрзалізниця запустила двоповерховий потяг — яким маршрутом він курсуватиме

Укрзалізниця оновила двоповерховий сидячий електропоїзд чеської компанії Skoda.

Відтепер він їздитиме за маршрутом №747 Київ — Львів з проміжними зупинками у Вінниці, Хмельницькому та інших містах.

Два роки цей поїзд не експлуатувався, оскільки потребував значного та дороговартісного ремонту, — коментує голова Укрзалізниці Олександр Камишін на сторінці компанії.

Київський електровагоноремонтний завод оновив шестивагонний електропоїзд за 11 місяців.

Графік потягу

Потяг вирушатиме з Києва шість днів на тиждень (окрім понеділка) о 16:41 та прибуватиме до Львова о 00:45.

У зворотному напрямку він виїжджатиме о 02:00 та діставатиметься Києва о 10:03.

Вартість квитків

За поїздку другим класом доведеться заплатити від 230 до 495 грн. Проїхатися у вагоні першого класу можна за 855 грн.

Що змінилося в потязі після ремонту

Відтепер поїзд більш інклюзивний, адже має пандуси та місця для людей з інвалідністю, а також сповивальні столики в головних вагонах.

Крім цього, пасажири їздитимуть безпечно та комфортно — вагони обладнані системами пожежогасіння, кондиціювання та відеоспостереження.

Ще один такий електропоїзд планують запустити в першій половині 2022 року.

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