Путешествия и вдохновение

“Умные” очки и робот, помогающий больным детям — лучшие научные достижения 2021 года

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 января 2022, 17:00
Головні наукові відкриття 2021
Фото: Pexels

Больше новостей
Вікна-новини
Вікна-новини. Выпуск от 21.01.2022 (22:00)
Опитування про готовність до весни
От весны можно ждать чего угодно. Готов ли ты к этому времени года?
Лавров и Блинкен
Встреча Блинкена и Лаврова: чем закончилась и какие заявления прозвучали
Ліда Лі розповіла про те, як прийняла і полюбила своє тіло
Лида Ли о побеге из-под ножа пластического хирурга и о том, как полюбила свое тело
Смотреть больше

Видео
0:34:51
Вікна-новини

Вікна-новини. Выпуск от 21.01.2022 (22:00)
0:03:57
Лавров и Блинкен
Встреча Блинкена и Лаврова: чем закончилась и какие заявления прозвучали
0:01:22
Негода в Україні
Непогода бушует в Украине: что прогнозируют синоптики на сутки
0:35:00
Вікна-новини
Вікна-новини. Выпуск от 21.01.2022 (17:30)
0:01:47
Російські війська
Российские войска у границы. Кто направил корабли на помощь Украине и что думает Генсек ООН
0:20:00
Вікна-новини выпуск от 21.01.2022 в 14:30
Вікна-новини. Выпуск от 21.01.2022 (14:30)
0:01:14
дистанційне навчання
Школьники Львова и Закарпатья переходят на дистанционное обучение: почему и когда
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Выпуск от 21.01.2022 (11:30)
0:00:52
Ручка
На слабо! Во Львове мужчина проглотил шариковую ручку и попал в больницу
0:04:11
Школьное питание
Новое меню в школьных столовых Украины: что будут есть школьники
Больше видео
Ліда Лі розповіла про те, як прийняла і полюбила своє тіло
Читать дальше
Лида Ли о побеге из-под ножа пластического хирурга и о том, как полюбила свое тело
Правда і міфи про трансжири
Читать дальше
Еще одна причина заглянуть в холодильник – правда и мифы о трансжирах

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь