“Умные” очки и робот, помогающий больным детям — лучшие научные достижения 2021 года

Человечество прогрессирует и не стоит на месте. Создаются все новые и новые изобретения для облегчения жизни и проводятся новые исследования, чтобы преодолеть болезни.

2021 тоже был плодотворным на такие научные достижения. Мы расскажем о пяти лучших научных достижениях в прошлом году.

Робот Робин

Робот Робин — это робот, помогающий больным деткам.

Этого робота изобрели в Армении, и дети сразу его полюбили, а журнал Time признал его одним из лучших изобретений 2021 года.

Робин умеет поднимать настроение маленьким пациентам, потому что считывает и анализирует их эмоции.

В журнале пишут, что восьмилетняя больная пневмонией девочка не ела почти два дня.

Тогда ей в комнату привели Робина.

Приблизительно после 20 минут обсуждения любимых животных и игры, Робин попрощался, пообещав вернуться, только если пациент поест.

Find out why Robin the Robot is one of TIME’s Best Inventions of 2021 https://t.co/ALZX06fcjF pic.twitter.com/ps2uIT6mcb — TIME (@TIME) November 10, 2021

Также Робот Робин помогает детям не бояться лечить зубы.

Разработчик проекта и программист Арег Гаспарян говорит, что команда не один год работает над роботом, для его создания была привлечена команда психологов.

Вертолет в космосе

Еще немного и, кажется, на Марс будут отправлять прямые рейсы из Земли! Космос станет доступным всем желающим.

В апреле 2021 года на поверхность красной планеты сел аппарат Perseverance. Вместе с ним прибыл вертолет Ingenuity.

Ученые не возлагали на него больших надежд. Этот вертолет должен был совершить всего пять полетов за 30 марсианских дней.

Целью проекта было выяснить, может вертолет работать в марсианской атмосфере.

Как оказалось, может, еще и очень хорошо.

Ingenuity пережил смену времен года и помогал марсоходу в изучении планеты.

Вертолет совершил уже 18 вылетов, поднимался на высоту 12 метров, летел со скоростью 18 км/ч, преодолел расстояние 3,6 км и провел в полете 30 минут.

Аппарат автоматический: руководители отправляют команды, а вертолет выполняет их сам.

“Умные” очки

Шпионские очки, о которых мечтал в детстве каждый ребенок, теперь стали реальностью.

В сентябре Meta представила “умные” очки Ray-Ban Stories, умеющие снимать фотографии и видео, делиться этим контентом в соцсетях, слушать музыку или звонить по телефону.

Это устройство разработали вместе Facebook и EssilorLuxottica Ray-Ban Stories.

Такие очки стоят примерно $300 и сейчас доступны в США, Австралии, Канаде, Ирландии, Италии и Великобритании.

Оснащение очков:

двойные встроенные 5-мегапиксельные камеры;

светодиод об уведомлении записи;

память для хранения около 30 видеороликов или 500 фотографий;

синхронизация с iOS и Android.

Голосовое воспроизведение печатного текста

Это устройство способно помочь людям с дислексией и тем, кто страдает серьезными проблемами со зрением.

OrCam Read Smart — это очень сложная смарт-камера на основе искусственного интеллекта, мгновенно считывающая любой печатный или цифровой текст.

Устройством можно управлять с помощью одной кнопки.

Также устройство понимает голос пользователя и может выполнять некоторые команды.

Источник фото: сайт lowvisionsource.com

Первая настоящая голограмма

Обманчивые иллюзии вышли на новый уровень своего развития. Теперь к голограмме можно прикоснуться, как к настоящему объекту, и рука не будет проходить сквозь нее, как в фильмах.

Исследователи Университета Бригама Янга из американского штата Юта разработали технологию, проектирующую объемное изображение непосредственно в воздухе.

Им удалось создать настоящую 3D-картинку в открытом пространстве.

Система не просто показывает объемные рисунки в воздухе, но заставляет их двигаться и даже взаимодействовать с другими объектами.

Но следует отметить, что размеры этих объектов настолько маленькие, что нужно использовать макрокамеру.

Малые ветровые электростанции

А что если можно производить электроэнергию, не занимая больших территорий и не вредя животным?

Американская компания Flower Turbines создала малые ветровые электростанции и хочет сделать их ведущими в области зеленой энергетики.

Компания утверждает, что их ветряные мельницы отличаются от традиционных и не представляют опасности для животных.

А главной особенностью этих турбин является то, что они создают шум на низкой частоте, незаметный для людей.

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