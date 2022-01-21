“Умные” очки и робот, помогающий больным детям — лучшие научные достижения 2021 года

Человечество прогрессирует и не стоит на месте. Создаются все новые и новые изобретения для облегчения жизни и проводятся новые исследования, чтобы преодолеть болезни.
2021 тоже был плодотворным на такие научные достижения. Мы расскажем о пяти лучших научных достижениях в прошлом году.
Робот Робин — это робот, помогающий больным деткам.
Этого робота изобрели в Армении, и дети сразу его полюбили, а журнал Time признал его одним из лучших изобретений 2021 года.
Этого робота изобрели в Армении, и дети сразу его полюбили, а журнал Time признал его одним из лучших изобретений 2021 года.
Робин умеет поднимать настроение маленьким пациентам, потому что считывает и анализирует их эмоции.
В журнале пишут, что восьмилетняя больная пневмонией девочка не ела почти два дня.
Тогда ей в комнату привели Робина.
Приблизительно после 20 минут обсуждения любимых животных и игры, Робин попрощался, пообещав вернуться, только если пациент поест.
Приблизительно после 20 минут обсуждения любимых животных и игры, Робин попрощался, пообещав вернуться, только если пациент поест.
Find out why Robin the Robot is one of TIME’s Best Inventions of 2021 https://t.co/ALZX06fcjF pic.twitter.com/ps2uIT6mcb— TIME (@TIME) November 10, 2021
Find out why Robin the Robot is one of TIME’s Best Inventions of 2021 https://t.co/ALZX06fcjF pic.twitter.com/ps2uIT6mcb
Также Робот Робин помогает детям не бояться лечить зубы.
Разработчик проекта и программист Арег Гаспарян говорит, что команда не один год работает над роботом, для его создания была привлечена команда психологов.
Еще немного и, кажется, на Марс будут отправлять прямые рейсы из Земли! Космос станет доступным всем желающим.
В апреле 2021 года на поверхность красной планеты сел аппарат Perseverance. Вместе с ним прибыл вертолет Ingenuity.
Ученые не возлагали на него больших надежд. Этот вертолет должен был совершить всего пять полетов за 30 марсианских дней.
Ученые не возлагали на него больших надежд. Этот вертолет должен был совершить всего пять полетов за 30 марсианских дней.
Целью проекта было выяснить, может вертолет работать в марсианской атмосфере.
Как оказалось, может, еще и очень хорошо.
Ingenuity пережил смену времен года и помогал марсоходу в изучении планеты.
Вертолет совершил уже 18 вылетов, поднимался на высоту 12 метров, летел со скоростью 18 км/ч, преодолел расстояние 3,6 км и провел в полете 30 минут.
Вертолет совершил уже 18 вылетов, поднимался на высоту 12 метров, летел со скоростью 18 км/ч, преодолел расстояние 3,6 км и провел в полете 30 минут.
Аппарат автоматический: руководители отправляют команды, а вертолет выполняет их сам.
Шпионские очки, о которых мечтал в детстве каждый ребенок, теперь стали реальностью.
В сентябре Meta представила “умные” очки Ray-Ban Stories, умеющие снимать фотографии и видео, делиться этим контентом в соцсетях, слушать музыку или звонить по телефону.
Это устройство разработали вместе Facebook и EssilorLuxottica Ray-Ban Stories.
Такие очки стоят примерно $300 и сейчас доступны в США, Австралии, Канаде, Ирландии, Италии и Великобритании.
Оснащение очков:
Это устройство способно помочь людям с дислексией и тем, кто страдает серьезными проблемами со зрением.
OrCam Read Smart — это очень сложная смарт-камера на основе искусственного интеллекта, мгновенно считывающая любой печатный или цифровой текст.
Устройством можно управлять с помощью одной кнопки.
Также устройство понимает голос пользователя и может выполнять некоторые команды.
Источник фото: сайт lowvisionsource.com
Обманчивые иллюзии вышли на новый уровень своего развития. Теперь к голограмме можно прикоснуться, как к настоящему объекту, и рука не будет проходить сквозь нее, как в фильмах.
Исследователи Университета Бригама Янга из американского штата Юта разработали технологию, проектирующую объемное изображение непосредственно в воздухе.
Исследователи Университета Бригама Янга из американского штата Юта разработали технологию, проектирующую объемное изображение непосредственно в воздухе.
Им удалось создать настоящую 3D-картинку в открытом пространстве.
Система не просто показывает объемные рисунки в воздухе, но заставляет их двигаться и даже взаимодействовать с другими объектами.
Но следует отметить, что размеры этих объектов настолько маленькие, что нужно использовать макрокамеру.
Но следует отметить, что размеры этих объектов настолько маленькие, что нужно использовать макрокамеру.
А что если можно производить электроэнергию, не занимая больших территорий и не вредя животным?
Американская компания Flower Turbines создала малые ветровые электростанции и хочет сделать их ведущими в области зеленой энергетики.
Компания утверждает, что их ветряные мельницы отличаются от традиционных и не представляют опасности для животных.
А главной особенностью этих турбин является то, что они создают шум на низкой частоте, незаметный для людей.
Украинцы тоже радуют нас новыми изобретениями. Черниговец изобрел инновационную маску без резиночек. Узнай больше о ней и где ее можно приобрести.