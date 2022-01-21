Подорожі та натхнення

“Розумні” окуляри й робот, що допомагає хворим дітям — найкращі наукові досягнення 2021 року

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Січня 2022, 17:00
Головні наукові відкриття 2021
Фото: Pexels

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