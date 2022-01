“Розумні” окуляри й робот, що допомагає хворим дітям — найкращі наукові досягнення 2021 року

Людство прогресує і не стоїть на місці. Створюються все нові й нові прилади для полегшення життя та проводяться нові дослідження, щоб подолати хвороби.

2021 рік теж був плідним на такі наукові досягнення. Ми розповімо про п’ять найкращих наукових досягнень минулого року.

Робот Робін — це робот, що допомагає хворим діткам.

Робін уміє поліпшувати настрій маленьким пацієнтам, адже зчитує й аналізує їхні емоції.

В журналі пишуть, що восьмирічна хвора на пневмонію дівчинка не їла майже два дні.

Тоді їй до кімнати привели Робіна.

