Один сервис с информацией и билетами: в Украине планируют запустить Реестр международных автобусных маршрутов

Из-за закрытия воздушного пространства над Украиной, граждане, которые продолжают выезжать и возвращаться в страну, столкнулись со сложностями переезда, ведь наземное сообщение часто бывает не только длительным, но и некомфортным.

Часто можно услышать жалобы на перевозчиков, обещающих хорошие условия переезда, однако в реальности такие рейсы могут существовать разве что на бумаге.

В рамках реформы международных пассажирских перевозок в Украине готовятся к запуску Реестра международных автобусных маршрутов. Что это такое и как будет работать — рассказываем дальше.

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Международные автобусные маршруты: что известно о реестре

По сообщению в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, соответствующий реестр запускается совместно с Укртрансбезопасностью. Реестр международных автобусных перевозок будет действовать в рамках реформирования международных пассажирских перевозок.

С помощью Реестра украинцы смогут не только получать информацию об автобусных рейсах за границу, но и покупать на них билеты.

— В настоящее время продолжается подключение международных перевозчиков и компаний по продаже билетов в Реестр. Ключевая цель — предоставить пассажиру информацию об официальных регулярных маршрутах, перевозчиках, возможности приобрести билет и оставить обратную связь о поездке на одном ресурсе, — говорится в сообщении.

Также в Министерстве отметили, что с несколькими компаниями уже тестируется возможность купить билет на рейс онлайн благодаря интеграции.

Министерство предлагает перевозчикам и агрегаторам, еще не присоединившимся к государственному ресурсу, приобщиться к проекту.

— Это бесплатное и доступное решение, которое обеспечит обслуживание пассажирам и увеличит площадки для продажи билетов для бизнеса. Заинтересованным компаниям и перевозчикам следует заполнить форму по ссылке до 18:00 25 января, — отметили в Министерстве.

В то же время добраться до Европы можно также и по железной дороге. Однако теперь билеты в Польшу можно будет приобрести через Дію: как это сделать и для чего билеты нужно покупать там, мы рассказывали раньше.

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