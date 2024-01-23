Один сервіс з інформацією та квитками: в Україні планують запустити Реєстр міжнародних автобусних маршрутів

Через закриття повітряного простору над Україною, громадяни, які продовжують виїздити та повертатися до країни, стикнулися зі складнощами переїзду, адже наземне сполучення часто буває не лише довгим, а й некомфортним.

Часто можна почути скарги на перевізників, які обіцяють гарні умови переїзду, однак у реальності такі рейси можуть взагалі існувати хіба що на папері.

У межах реформи міжнародних пасажирських перевезень в Україні готуються до запуску Реєстру міжнародних автобусних маршрутів. Що це таке та як буде працювати — розповідаємо далі.

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Міжнародні автобусні маршрути: що відомо про реєстр

За повідомленням в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, відповідний реєстр запускають спільно з Укртрансбезпекою. Реєстр міжнародних автобусних перевезень буде діяти в межах реформування міжнародних перевезень пасажирів.

З допомогою Реєстру українці зможуть не лише отримувати інформацію про автобусні рейси за кордон, а й купувати на них квитки.

— Наразі триває підключення міжнародних перевізників та компаній з продажу квитків до Реєстру. Ключова мета — надати пасажиру інформацію про офіційні регулярні маршрути, перевізників, можливість придбати квиток та залишити зворотний зв’язок про поїздку на одному ресурсі, — йдеться у повідомленні.

Також у Міністерстві зазначили, що з кількома компаніями уже тестується можливість придбати квиток на рейс онлайн завдяки інтеграції.

Міністерство пропонує перевізникам та агрегаторам, які ще не приєднались до державного ресурсу, долучитись до проекту також.

— Це безкоштовне та доступне рішення, яке забезпечить сервіс пасажирам та збільшить майданчики для продажу квитків для бізнесу. Зацікавленим компаніями та перевізникам варто заповнити форму за посиланням до 18:00 25 січня, — наголосили у Міністерстві.

Водночас дістатися Європи можна також й залізницею. Однак тепер квитки до Польщі можна буде придбати через Дію: як це зробити та для чого квитки треба купувати там, ми розповідали раніше.

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