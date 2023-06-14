Поїздки Європою стануть комфортнішими: у ЄС запровадили зміни у правилах пасажирських перевезень залізницею

Європейський Союз затвердив нові правила перевезення залізницею, гарантуючи кращий захист прав пасажирів у випадку скасування чи затримки рейсів. Також залізничні компанії повинні будуть обмінюватися даними про трафік, що покращить пропозиції на квитки.

Про це повідомили на сайті Європейської комісії.

Про компенсацію квитків

У разі скасування рейсу пасажирам протягом 100 хвилин мають запропонувати альтернативне рішення продовження подорожі. Якщо по закінченню цього часу компанія не надала такого, пасажири матимуть право самостійно змінити маршрут.

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Відтепер вони матимуть змогу обрати альтернативний маршрут залізницею чи автобусом, а перевізник повинен компенсувати вартість додаткового квитка.

Інформація про трафік

ЄС також зобов’язав залізничні компанії надавати інформацію про трафік в режимі реального часу не тільки іншим залізничним компаніям, але й продавцям квитків і туроператорам.

Це дозволить їм краще планувати подорожі, наприклад, тури, що охоплюють різних перевізників та комбінувати сполучення, які досі не пропонувались тощо.

Покращені умови для людей з інвалідністю

Нові зміни також роблять залізничний транспорт більш доступним для людей з інвалідністю. Так, перевізник тепер не може вимагати, щоб таку людину супроводжувала інша особа.

Якщо це необхідно, то така людина має право на безкоштовний проїзд і місце поруч з особою, якій вона допомагає.

Місця для велосипедистів

Нововведення також передбачають спеціальні місця для зібраних велосипедів у всіх нових поїздах, замовлених після 7 червня 2025 року, а також у поїздах, які проходять великі модернізації після цієї дати.

Форс-мажори

ЄС також подбав й про перевізників. За новими правилами встановлено, що перевізники тепер не зобов’язані виплачувати компенсацію за затримки або скасування, викликані форс-мажорними обставинами, як-то екстремальні погодні умови, пандемії, теракти. Однак страйк персоналу залізниці не вважається надзвичайною обставиною.

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