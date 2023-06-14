Подорожі та натхнення

Поїздки Європою стануть комфортнішими: у ЄС запровадили зміни у правилах пасажирських перевезень залізницею

Діана Просяник, редакторка сайту 14 Червня 2023, 15:00
нові правила перевезення залізницею
Фото: Unsplash

Більше новин
Переведення балів НМТ у 12-бальну систему: таблиці переведення балів
Переведення балів НМТ у 12-бальну систему: як самостійно вирахувати оцінку
Як прибрати бородавку: методи лікування
Тільки без йоду та зеленки! Як прибрати бородавку та чи можна зробити це в домашніх умовах
Альпіністка Антоніна Самойлова
Двічі піднялася на Еверест та зняла унікальні кадри з українським прапором! Альпіністка Антоніна Самойлова про найважчі сходження
Рецепт бургера
Соковитий, запашний і дуже апетитний: рецепт бургера від Євгена Клопотенка
Дивитись більше

Матеріали по темі

Найкращі бюджетні автомобілі для сім'ї: комбінація надійності та економії
Найкращі бюджетні автомобілі для сім’ї: комбінація надійності та економії на ремонті та обслуговуванні
Чи здорожчає проїзд у Києві: Кличко про роботу транспорту
Чи здорожчає проїзд у Києві? Кличко розповів про дотаційну роботу транспорту в столиці
Як отримати картку харків'янина: покрокова інструкція
У неї багато переваг! Як отримати картку харків’янина та які вони бувають — покрокова інструкція
Поїздки Європою стануть комфортнішими: у ЄС запровадили зміни у правилах пасажирських перевезень залізницею
Без гучних звуків і різких дій: як змінились правила поведінки в громадських місцях під час війни

Відео
0:04:48
Волонтер із США допомагає Херсону

Шокований незламністю місцевих! Як волонтер зі США приїхав допомагати людям у Херсоні
0:08:37
Як працює ЗАЕС без Каховської ГЕС: як уникаємо катастрофи
Заклали вибухівку біля реакторів? Як працює ЗАЕС без Каховської ГЕС — на що надія
Карта бойових дій в Україні
Поки люди рятуються, російські окупанти мародерять: карта бойових дій в Україні 14 червня в режимі онлайн
0:05:32
Екологічні проблеми після підриву Каховської ГЕС
Брак питної води, забруднення моря, загибель риби. Наслідки катастрофи на Каховській ГЕС
0:05:41
Recovery
Найцінніша подяка захисникам: в Одесі запрацював шостий Recovery для ЗСУ
0:13:06
Західні ЗМІ нашкодили Україні: помилка висвітлення трагедії на ГЕС
Свідомо перекрутили події? Кулеба відреагував на заголовки західних ЗМІ про підрив росіянами Каховської ГЕС
0:03:29
Контрнаступ ЗСУ: подробиці запеклих боїв за Сторожове
Хату за хатою витісняли ворога! Подробиці запеклих боїв за звільнення Сторожового та Новодарівки
0:05:38
Останні новини з Херсону: росіяни намагаються добити місто
Росіяни добивають місто та стріляють у спини людей. Останні новини з Херсона та області
Карта бойових дій в Україні
Російський Алігатор більше не літає: карта бойових дій в Україні 13 червня в режимі онлайн
0:02:09
Рембо
Став прикладом для людей. Пес Рембо пережив поранення від обстрілу та працює в Угорщині
Більше відео
пастила, морозиво, в'ялена вишня
Читати далі
Три небанальні способи заготувати ягоди до зими: не тільки варення та джем
Ротавірусна інфекція - що це, симптоми, лікування, профілактика
Читати далі
Антисептики не допоможуть! Як захиститися від ротавірусної інфекції — симптоми, лікування та профілактика

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь