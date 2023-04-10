Подорожі та натхнення

Потяг з Польщі до Німеччини: для українців продовжили безоплатний проїзд

10 Квітня 2023, 12:00
потяг з польщі в німеччину
Фото: Unsplash

Більше новин
посів огірків
Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт 2023: найкращий час для посіву
Мерехтливі яйця у вині — рецепт фарбування яєць на Великдень
Таких точно ні в кого не буде! Як зробити мерехтливі великодні яйця у вині — покроковий рецепт
Як зберегти здоров’я під час сидячої роботи: прості поради
Як зменшити ризики для здоров’я під час сидячої роботи: прості правила, які можуть допомогти
Рецепт на ліки
Не лише сімейний лікар: хто може виписати ліки в екстреному випадку
Дивитись більше

Матеріали по темі

Обстріл Херсона 9 квітня: окупанти застосували керовані авіабомби
17 снарядів по місту — така тут “тиша”. Росіяни знову обстріляли Херсон та область
Потяг з Польщі до Німеччини: для українців продовжили безоплатний проїзд
Українці у Швеції: як переселенцям отримати документи, соцвиплати, житло та роботу в новій країні
Карта бойових дій в Україні 10.04.2023 онлайн
Збивають ворожі БПЛА та відбивають атаки: карта бойових дій в Україні 10 квітня в режимі онлайн
Як зрозуміти, коли повертатись в Україну - порада психологині
“Хочу повернутись в Україну, але не знаю, коли краще це зробити. Як себе підготувати?”

Відео
0:01:54
Карта бойових дій в Україні 10.04.2023 онлайн

Збивають ворожі БПЛА та відбивають атаки: карта бойових дій в Україні 10 квітня в режимі онлайн
0:03:47
Сім'ї полонених
Вже рік жодної звістки — сім’ї полонених про повернення своїх захисників
0:02:51
Плавні
Воду бачили ще перед повномасштабною війною! Як живуть люди у прифронтовому селі Плавні
0:04:23
ЗСУ показали роботу NASAMS
Це потрібно бачити! ЗСУ вперше показали роботу NASAMS
0:05:47
Бахмут сьогодні: чи зменшуються атаки та яка медична підготовка бійців
У ворога закінчується жива сила? Санітарний інструктор з Бахмута про ситуацію у місті, інтенсивність атак та медичну підготовку
0:05:36
Авдіївка
Останніх двох дітей батьки досі переховують від евакуації: яка ситуація в Авдіївці
Карта бойових дій в Україні 09.04.2023 онлайн
Відбиття понад 50 ворожих атак та знищення безпілотників: карта бойових дій в Україні 9 квітня в режимі онлайн
0:03:16
Янголи спорту
Спорт не поза політикою: у Києві відкрили експозицію Янголи спорту на пам’ять загиблих
0:05:28
Історія України та НАТО: як змінювалась думка українців щодо Альянсу
Від 16% до 86%! Як змінювалось ставлення українців до НАТО та чому об’єднання з нами вигідне Альянсу
0:02:33
Сіверськ
Путін мене не захопить, я свою землю нікому не віддам — жителі Сіверська не здаються
Більше відео
посів огірків
Читати далі
Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт 2023: найкращий час для посіву

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь