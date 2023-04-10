Потяг з Польщі до Німеччини: для українців продовжили безоплатний проїзд

Країни Європи не лишаються осторонь подій в Україні. Так, українці, які перебувають за кордоном, мають можливість отримувати пільги, безоплатні послуги чи гуманітарну й фінансову допомогу.

А до кінця травня 2023 року продовжили можливість безоплатно дістатися з Польщі в Німеччину. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Безкоштовний потяг з Польщі до Німеччини

Як стало відомо, йдеться про рейс Перемишль – Ганновер.

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Відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30.

Українцям не треба мати при собі посадкові талони, лише пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.

Пріоритет у перевезенні надаватиметься:

людям, які мають браслети від польського Червоного Хреста;

сім’ям з дітьми;

людям похилого віку;

особам з інвалідністю.

Якщо у потязі забракне вільних місць, необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть розміститися на тому рейсі або ж гарантовано потрапити на наступний.

У Міністерстві зазначили, що на станції прибуття у Ганновері пасажирів зустрічатимуть працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.

Тим часом Україна разом з Польщею готуються до спільного проєкту, щоб процедура проходження кордону стала вдвічі швидшою. Україна та Польща запустять єдині пункти пропуску на кордоні: що відомо читай у матеріалі.

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