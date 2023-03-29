Будь з рідними на Великдень! Укрзалізниця призначила додаткові потяги до весняних свят

Складні часи завжди нагадують нам про те, наскільки цінно та важливо бути поряд з рідними. Особливо це стосується особливих свят, зокрема Великодня.
Тому Укрзалізниця запровадила курсування низки додаткових поїздів на вихідні з Києва задля зручності своїх пасажирів.
Квитки вже доступні онлайн: у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті, а також у касах вокзалів. Тож дивись далі перелік напрямків додаткових потягів.
Напрямок Кривий Ріг-Київ та Київ-Кривий Ріг
Також раніше ми розповідали, як змінилась Укрзалізниця під час повномасштабної війни та чого очікувати далі.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!