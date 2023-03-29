Будь з рідними на Великдень! Укрзалізниця призначила додаткові потяги до весняних свят

Складні часи завжди нагадують нам про те, наскільки цінно та важливо бути поряд з рідними. Особливо це стосується особливих свят, зокрема Великодня.

Тому Укрзалізниця запровадила курсування низки додаткових поїздів на вихідні з Києва задля зручності своїх пасажирів.

Квитки вже доступні онлайн: у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті, а також у касах вокзалів. Тож дивись далі перелік напрямків додаткових потягів.

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Перелік додаткових потягів на Великдень 2023

Напрямок Одеса-Київ та Київ-Одеса

Дати: 2, 9, 15 та 17 квітня

Номер потягів: №115 та №116

Відправлення з Одеси: 10:23

Відправлення з Києва: 07:19

Напрямок Львів-Київ та Київ-Львів

Дати: 1, 2, 9, 15 та 17 квітня

Номер потягів: №191 та №192

Відправлення зі Львова: 11:40

Відправлення з Києва: 07:47

Напрямок Кривий Ріг-Київ та Київ-Кривий Ріг

Дати: 2, 9 та 15 квітня

Номер потягів: №175 та №176

Відправлення з Кривого Рогу: 11:57

Відправлення з Києва: 06:18

Напрямок Дніпро-Київ та Київ-Дніпро

Дати: 2, 9 та 15 квітня

Номер потягів: №179 та №180

Відправлення з Дніпра: 11:00

Відправлення з Києва: 07:34

Напрямок Ковель-Київ та Київ-Ковель

Дати: 15 та 17 квітня

Номер потягів: №197 та №198

Відправлення з Ковеля: 11:45

Відправлення з Києва: 06:27

Напрямок Харків-Київ та Київ-Харків

Дати: 2 квітня

Номер потягів: №163 та №164

Відправлення з Харкова: 11:27

Відправлення з Києва: 08:01

Напрямок Львів-Одеса та Одеса-Львів

Дати: 1, 2, 9, 15, 17 квітня

Номер потягів: №167 та №168

Відправлення з Одеси: 10:14

Відправлення з Львова: 08:50.

Також раніше ми розповідали, як змінилась Укрзалізниця під час повномасштабної війни та чого очікувати далі.

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