Праздники

Будь с родными на Пасху! Укрзалізниця назначила дополнительные поезда к весенним праздникам

Даниэла Долотова, редактор сайта 29 марта 2023, 09:00
Укрзалізниця
Фото: Facebook

Больше новостей
Авдіївка - новини сьогодні, 29 березня 2023
Стратегический город как для украинцев, так и для россиян — зачем и как оккупанты штурмуют Авдеевку
Києво-Печерська лавра: що відбувається та чи буде сьогодні виселення УПЦ МП
Пакуют вещи и на родину? Что сейчас происходит в Киево-Печерской лавре, с которой съезжает УПЦ МП
Пенсія
Перерасчет пенсий работающим пенсионерам 2023: будет ли повышение
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Смотреть больше

Материалы по теме

Вербна неділя 2023 в Україні: дата, традиції та святкування
Вербное воскресенье 2023: дата, история и традиции празднования в Украине
имбирные пряники на пасху
Разноцветные зайцы для твоей корзины: как делать имбирные пряники на Пасху — рецепт
Сирна паска зі згущеним молоком: рецепт від Валі Саєнко
Рецепт творожного кулича со сгущенкой от Вали Саенко: не очень традиционно, зато вкусно
Календар церковних свят на квітень 2023: церковні свята у квітні
Месяц важных дат для верующих: календарь церковных праздников на апрель 2023

Видео
0:07:58
Авдіївка - новини сьогодні, 29 березня 2023

Стратегический город как для украинцев, так и для россиян — зачем и как оккупанты штурмуют Авдеевку
0:02:38
Києво-Печерська лавра: що відбувається та чи буде сьогодні виселення УПЦ МП
Пакуют вещи и на родину? Что сейчас происходит в Киево-Печерской лавре, с которой съезжает УПЦ МП
0:04:25
Сухолучья
На лодках бежали на другой берег водохранилища: как двоим мужчинам удалось выжить во время плена в окружении
0:07:50
Карта бойових дій в Україні
Белогоровка теперь — один из четырех самых больших эпицентров боев: карта боевых действий в Украине 29 марта в режиме онлайн
0:06:30
Мобілізація в Україні 2023: що відбувається після вручення повістки
Мобилизация в Украине: что происходит после вручения повестки
0:24:31
Дмитро Лінартович
Я заглянул в лицо смерти: актер Линартович о тяжелом ранении в Соледаре, службе в ДШВ и истории своего позывного Світ
0:04:55
Центр для маломобильных людей в Днепре
Спали по два часа в сутки, не ели три дня — как работает Центр для маломобильных людей в Днепре
0:05:27
Плоске на Київщині
Схватила лишь свадебный костюм мужа и бежала: что пережили жители села Плоское во время оккупации
Карта бойових дій в Україні
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку: карта боевых действий в Украине 28 марта в режиме онлайн
0:03:37
батько та син разом тримають позиції
Вместе отбивают вражеские атаки и подают друг другу патроны: как отец и сын вместе держат позиции на передовой
Больше видео
Фарингіт та ларингіт: симптоми, причини, лікування
Читать дальше
Сухой кашель долго не проходит? Как выявить и вылечить фарингит или ларингит
томати
Читать дальше
Когда пикировать помидоры 2023: сроки для пересадки рассады

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь