Будь с родными на Пасху! Укрзалізниця назначила дополнительные поезда к весенним праздникам

Сложное время всегда напоминает нам о том, насколько ценно и важно быть рядом с родными. Особенно это касается особых праздников, в частности, Пасхи.
Поэтому Укрзалізниця ввела курсирование ряда дополнительных поездов на выходные из Киева для удобства своих пассажиров.
Билеты уже доступны онлайн: в приложении Укрзалізниці, в чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов. Так что смотри дальше перечень направлений дополнительных поездов.
Также раньше мы рассказывали, как изменилась Укрзалізниця во время полномасштабной войны и чего ждать дальше.
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