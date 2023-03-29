Будь с родными на Пасху! Укрзалізниця назначила дополнительные поезда к весенним праздникам

Сложное время всегда напоминает нам о том, насколько ценно и важно быть рядом с родными. Особенно это касается особых праздников, в частности, Пасхи.

Поэтому Укрзалізниця ввела курсирование ряда дополнительных поездов на выходные из Киева для удобства своих пассажиров.

Билеты уже доступны онлайн: в приложении Укрзалізниці, в чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов. Так что смотри дальше перечень направлений дополнительных поездов.

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Список дополнительных поездов на Пасху 2023

Направление Одесса-Киев и Киев-Одесса

Даты: 2, 9, 15 и 17 апреля

Номер поездов: №115 и №116

Отправление из Одессы: 10:23

Отправление из Киева: 07:19

Направление Львов-Киев и Киев-Львов

Даты: 1, 2, 9, 15 и 17 апреля

Номер поездов: №191 и №192

Отправление из Львова: 11:40

Отправление из Киева: 07:47

Направление Кривой Рог-Киев и Киев-Кривой Рог

Даты: 2, 9 и 15 апреля

Номер поездов: №175 и №176

Отправление из Кривого Рога: 11:57

Отправление из Киева: 06:18

Направление Днепр-Киев и Киев-Днепр

Даты: 2, 9 и 15 апреля

Номер поездов: №179 и №180

Отправление из Днепра: 11:00

Отправление из Киева: 07:34

Направление Ковель-Киев и Киев-Ковель

Даты: 15 и 17 апреля

Номер поездов: №197 и №198

Отправление из Ковеля: 11:45

Отправление из Киева: 06:27

Направление Харьков-Киев и Киев-Харьков

Даты: 2 апреля

Номер поездов: №163 и №164

Отправление из Харькова: 11:27

Отправление из Киева: 08:01

Направление Львов-Одесса и Одесса-Львов

Даты: 1, 2, 9, 15, 17 апреля

Номер поездов: №167 и №168

Отправление из Одессы: 10:14

Отправление из Львова: 08:50

Также раньше мы рассказывали, как изменилась Укрзалізниця во время полномасштабной войны и чего ждать дальше.

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