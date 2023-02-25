Люди были согласны ехать в любых условиях: как Укрзалізниця спасала всю страну

Раньше, казалось, большие вагоны стали тесными с началом полномасштабной войны, когда украинцы пытались спасти жизни близких и собственные.

Такого наплыва людей никто не мог ожидать, если только не произошла полномасштабная война. Перроны сразу заполонила толпа, в вагонах появилась давка, люди были вынуждены спать в коридорах и ехать в тамбурах.

Поезда Укрзалізниці стали последней надеждой на спасение от взрывов, а ее пути стали практически дорогой жизни.

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Только в начале марта железная дорога ежедневно безвозмездно перевозила около 200 тысяч человек. Всего за год полномасштабной войны Укрзалізниця эвакуировала около четырех миллионов граждан.

Также с линии фронта удалось вывезти около 2500 раненых и доставить тысячи тонн гуманитарной помощи.

Помощник машиниста Юрий Верещака рассказывает в эфире марафона Єдині новини о том, что его личный рекорд в количестве эвакуированных пассажиров произошел в Покровске. Тогда в 19 вагонах находились около двух тысяч человек. Иногда же случалось, что в вагонах, рассчитанных на 40-54 человек, могло ехать около 200.

Люди были согласны ехать в любых условиях, но эвакуация усложнялась из-за обстрелов российских оккупантов железнодорожных путей, поездов и вокзалов.

Враг не только повредил более сотни железнодорожных станций и около шести тысяч километров путей, но и убил 319 железнодорожников, выполнявших свою работу.

Но как только наши воины освобождают украинские города, туда возвращаются поезда. Аплодисментами и криками Слава Украине люди встречали первый поезд в освобожденном Херсоне.

В украинские Донецк, Луганск, Мариуполь, Симферополь и другие временно оккупированные города поезда пока не курсируют. Однако украинцы уже заранее покупают билеты на эти направления как символ веры в деоккупацию.

2022 стал для Укрзалізниці годом прочности, но это не означает, что компания надеется на свои лавры и останавливается на достигнутом. Сейчас компания хочет сделать путешествия по железной дороге не просто перемещением из пункта А в пункт В, а действительно приятным опытом для своих пассажиров. Читай, как изменилась Укрзалізниця во время войны и чего ждать дальше.

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