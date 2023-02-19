Год железной прочности — как изменилась Укрзалізниця во время войны и чего ждать дальше

2022 стал для Укрзалізниці годом прочности, но это не означает, что компания надеется на свои лавры и останавливается на достигнутом.

Во время полномасштабной войны в Украине воздушное пространство закрылось, что привело к росту спроса на железнодорожные перевозки. За этот период поезда стали самым надежным и безопасным видом транспортировки.

Сейчас компания хочет сделать путешествия по железной дороге не просто перемещением из пункта А в пункт В, а действительно приятным опытом для своих пассажиров.

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Член правления АО УЗ и глава пассажирского направления Александр Перцовский рассказал изданию The Village Украина об усовершенствовании Укрзалізниці и планах на будущее.

УЗ во время войны

Во время войны украинская железная дорога ответственна за эвакуацию людей с горячих точек, а также доставку ведущих политиков мира в Киев, несмотря на ракетные обстрелы и опасности.

Если вражеский снаряд повреждает железнодорожное полотно, вагон или вокзал, железнодорожники должны оперативно исправить ситуацию. Ведь останавливать движение нельзя.

Мы всегда готовы. Нам принципиально быстро все чинить. (Например — ред.), утром обстреляли вокзал в Херсоне, сейчас мы уже все там залатали, — говорит Перцовский.

Хотя Укрзалізниця успешно справляется с новыми вызовами, компания все же не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает курс изменений, который она начала два года назад.

На железнодорожных вокзалах открывается все больше и больше новых зон для отдыха, таких как кафе, магазины с мерчандайзингом, зоны ожидания поезда и детские комнаты. Чего только стоит Крепость несокрушимости!

Вокзальная площадь Киевского железнодорожного вокзала стала доступнее, пассажиров-представителей маломобильных групп сопровождают “вокзальные ангелы”, а в вагонах устанавливают кинотеатры для детей, Wi-Fi и дефибрилляторы.

Представитель компании уверенно заявляет, что в Укрзалізниці держат курс на безбарьерность и отличное качество обслуживания. В 2023 году планируется значительно увеличить количество новых и модернизированных вагонов.

Но даже в старых вагонах все должно быть хорошо. Должны быть элементарные вещи: туалетная бумага, полотенца, моющие средства. Мы все это стандартизировали, сейчас идут процессы закупки.

Мы ведь не можем пойти в магазин и купить это и это качественное. Нам нужно пройти тендеры, чтобы все это было открыто для рынка. Мы работаем над наполнением и чистотой, — объясняет Перцовский.

Работают и над клиентским сервисом. Недавно УЗ запустила программу лояльности Железные друзья. За каждый километр, проеденный в поезде, пассажир получает от одного до трех виртуальных баллов, называемых обнимашками. Накопив их, можно получить подарок.

Международные рейсы

Одним из важных направлений развития УЗ является расширение сети международных соединений. Уже сейчас можно поехать из Украины в Польшу, Чехию, Венгрию, Австрию, Словакию, Молдову и Румынию.

При этом направление Киев – Варшава является самым популярным. Купить билеты на этот маршрут иногда становится невозможной миссией.

Поэтому с 19 февраля Укрзалізниця запускает дополнительную группу вагонов, которая будет ехать по тому же маршруту, но будет доезжать только до Хелма.

Это значительно снизит время пересадок и сделает путешествие в Варшаву более удобным и комфортным для пассажиров.

В целом Укрзалізниця сейчас занимается развитием инфраструктуры и улучшением качества обслуживания пассажиров на вокзалах и вагонах.

Теперь в компании рассматривают много новых планов и инициатив, которые пока что держат в секрете. Ведь в УЗ хотят коренным образом изменить некоторые глубокие операционные процессы, чтобы положительный эффект изменений был постоянным и долгосрочным.

Укрзалізниця продолжает добавлять международные рейсы, позволяющие украинцам удобнее добраться за границу. Узнай, сколько стоит поезд в Румынию и как часто он ходит.

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