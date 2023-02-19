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Год железной прочности — как изменилась Укрзалізниця во время войны и чего ждать дальше

Елена Яковлева, редактор сайта 19 февраля 2023, 19:00
Як змінилась Укрзалізниця за рік війни
Фото: Укрзалізниця

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