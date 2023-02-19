Рік залізної міцності — як змінилась Укрзалізниця під час війни та чого очікувати далі

2022 рік став для Укрзалізниці роком міцності, але це не означає, що компанія сподівається на свої лаври та зупиняється на досягнутому.

Під час повномасштабної війни в Україні повітряний простір закрився, що призвело до зростання попиту на залізничні перевезення. За цей період поїзди стали найнадійнішим та найбезпечнішим видом транспортування.

Нині компанія хоче зробити подорожі залізницею не просто переміщенням з пункту А в пункт В, а справді приємним досвідом для своїх пасажирів.

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Член правління АТ УЗ і голова пасажирського напряму Олександр Перцовський розповів виданню The Village Україна про вдосконалення Укрзалізниці та плани на майбутнє.

УЗ під час війни

Під час війни українська залізниця відповідальна за евакуацію людей з гарячих точок, а також доставлення провідних політиків світу до Києва попри ракетні обстріли та небезпеки.

Якщо ворожий снаряд пошкоджує залізничне полотно, вагон або вокзал, то залізничники повинні оперативно виправити ситуацію. Адже зупиняти рух не можна.

Ми завжди готові. Нам принципово швидко все лагодити. (Наприклад — ред.), уранці обстріляли вокзал у Херсоні, зараз ми вже все там залатали, — каже Перцовський.

Хоча Укрзалізниця успішно справляється з новими викликами, компанія все ж не збирається зупинятися на досягнутому та продовжує свій курс змін, який вона почала два роки тому.

На залізничних вокзалах відкривається все більше нових зон для відпочинку, таких як: кав’ярні, магазини з мерчандайзингом, зони очікування на потяг та дитячі кімнати. Чого лишень варта Фортеця незламності!

Вокзальна площа Київського залізничного вокзалу стала більш доступною, пасажирів-представників маломобільних груп супроводжують “вокзальні ангели”, а у вагонах встановлюють кінотеатри для дітей, Wi-Fi та дефібрилятори.

Представник компанії переконано заявляє, що в Укрзалізниці тримають курс на безбар’єрність та відмінну якість обслуговування. У 2023 році планують відчутно збільшити кількість нових та модернізованих вагонів.

Але навіть у старих вагонах усе має бути добре. Мають бути елементарні речі: туалетний папір, рушники, мийні засоби. Ми все це стандартизували, зараз ідуть процеси закупівлі.

Ми ж не можемо піти в магазин і купити це і це якісне. Нам треба пройти тендери, щоб це все було відкрито для ринку. Тож ми працюємо над наповненням і чистотою, — пояснює Перцовський.

Працюють і над клієнтським сервісом. Нещодавно УЗ запустила програму лояльності Залізні друзі. За кожен кілометр, проїдений у потязі, пасажир отримує від одного до трьох віртуальних балів, які називаються обіймашками. Накопичивши їх можна отримати подарунок.

Міжнародні рейси

Одним із важливих напрямків розвитку УЗ є розширення мережі міжнародних сполучень. Уже зараз можна поїхати з України до Польщі, Чехії, Угорщини, Австрії, Словаччини, Молдови та Румунії.

При цьому напрямок Київ – Варшава є найпопулярнішим. Купити квитки на цей маршрут іноді стає неможливою місією.

Тому з 19 лютого Укрзалізниця запускає додаткову групу вагонів, яка буде їхати тим самим маршрутом, але доїжджатиме лише до Хелма.

Це значно зменшить час пересадок та зробить подорож до Варшави більш зручною та комфортною для пасажирів.

Загалом Укрзалізниця зараз займається розвитком інфраструктури та покращенням якості обслуговування пасажирів на вокзалах та у вагонах.

Наразі в компанії розглядають багато нових планів та ініціатив, які поки що тримають у секреті. Адже в УЗ хочуть докорінно змінити деякі глибокі операційні процеси, щоб позитивний ефект змін був сталим і довгостроковим.

Укрзалізниця продовжує додавати міжнародні рейси, які дають змогу українцям зручніше дістатися за кордон. Дізнайся, скільки коштує поїзд до Румунії та як часто він ходить.

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