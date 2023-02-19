Подорожі та натхнення

Рік залізної міцності — як змінилась Укрзалізниця під час війни та чого очікувати далі

Олена Яковлєва, редакторка сайту 19 Лютого 2023, 19:00
Як змінилась Укрзалізниця за рік війни
Фото: Укрзалізниця

Більше новин
Як з Нью-Йорка евакуювали родину
У під’їзді лишилось три людини: як з українського Нью-Йорка евакуювали родину з немовлям
українські пісні які вкрали росіяни
Кузьми, Океану Ельзи, Антитіл і навіть повстанські: які українські пісні вкрали росіяни
Як вибрати золоті каблучки: поради та рекомендації
Вибираємо золоті каблучки разом: на що звернути увагу
Пенсія
Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам 2023: чи буде підвищення
Дивитись більше

Матеріали по темі

Укрзалізниця київ-варшава
Більше не дефіцит? УЗ змінила правила продажу квитків на потяг до Польщі
Поїзд Рахів — Валя Вішеулуй: скільки коштує та як ходить
Після 17-річної перерви! Укрзалізниця поновила рейс до Румунії — ціна та графік
Що не можна брати із собою в потяг під час війни — перелік
Краще залиш удома: що не можна брати з собою в потяг під час війни — перелік
Укрзалізниця отримала потужні зарядні станції для смартфонів: що це таке
Безкоштовні зарядні станції для смартфонів? Де шукати та як користуватися

Відео
0:02:33
Як з Нью-Йорка евакуювали родину

У під’їзді лишилось три людини: як з українського Нью-Йорка евакуювали родину з немовлям
0:05:10
Антоніна Чередник: історія жінки з Херсонщини про полон
Тричі брали у полон, катували та забивали людей на очах! Моторошні спогади полоненої з Херсонщини
0:03:06
У Львові працює лабораторія для ідентифікації загиблих на війні
У Львові запрацювала лабораторія для ДНК-експертизи — як ідентифікують загиблих на війні
Карта бойових дій 19 лютого 2023 онлайн та ситуація на фронті
Актуальна карта бойових дій в Україні 19 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:10:00
ветерани
Менторство та боротьба із застарілою бюрократією: як змінюється система підтримки ветеранів в Україні
0:03:44
чому видаляють дописи про війну
Інформаційний вакуум соцмереж: чому видаляють дописи про війну та як протидіяти російським ботам
0:03:40
18-річний волонтер проїхав на велосипеді з Іспанії до України
З Барселони до Ужгорода на велосипеді! Як 18-річний іспанець вирішив підтримати Україну
Мюнхенська безпекова конференція 2023 - перші результати
Українській перемозі немає альтернативи — як проходить Мюнхенська безпекова конференція
карта бойових дій 18 лютого 2023
Карта бойових дій 18 лютого 2023 в режимі онлайн: яка ситуація на фронті та аналітика ISW
0:04:15
село Лісна Харківська область
Трагедія села Лісне. Як місцеві власноруч відновлюють обстріляні будинки
Більше відео
Як вибрати золоті каблучки: поради та рекомендації
Читати далі
Вибираємо золоті каблучки разом: на що звернути увагу
Як їжа впливає на наш настрій
Читати далі
Риба — від тривог, горіхи — для мозку: як їжа впливає на наш настрій

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь