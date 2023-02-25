Люди були згодні їхати у будь-яких умовах: як Укрзалізниця рятувала всю країну

Раніше, здавалося, великі вагони стали тісними з початком повномасштабної війни, коли українці намагалися врятувати життя близьких та власні.
Такого напливу людей ніхто не міг очікувати, якби тільки не сталась повномасштабна війна. Перони одразу заполонив натовп, у вагонах виникла тиснява, люди були вимушені спати у коридорах та їхати у тамбурах.
Потяги Укрзалізниці стали останньою надією на порятунок від вибухів, а її колії стали практично дорогою життя.
Лише на початку березня залізниця кожного дня безоплатно перевозила близько 200 тисяч людей. Загалом за рік повномасштабної війни Укрзалізниця евакуювала близько чотирьох мільйонів громадян.
Також з лінії фронту вдалось вивезти близько 2500 поранених та доставити тисячі тонн гуманітарної допомоги.
Помічник машиніста Юрій Верещака розповідає в ефірі марафону Єдині новини, що його особистий рекорд у кількості евакуйованих пасажирів стався у Покровську. Тоді у 19 вагонах перебувало близько двох тисяч осіб. Іноді ж траплялось, що у вагонах, що розраховані на 40-54 осіб могло їхати близько 200.
Люди були згодні їхати у будь-яких умовах, але евакуація ускладнювалась через обстріли російських окупантів залізничних колій, потягів та вокзалів.
Ворог не лише пошкодив більше сотні залізничних станцій та близько шести тисяч кілометрів колій, але й вбив 319 залізничників, які виконували свою роботу.
Та щойно наші воїни звільняють українські міста, туди повертаються потяги. Оплесками та вигуками Слава Україні люди зустрічали перший потяг у звільненому Херсоні.
До українських Донецька, Луганська, Маріуполя, Сімферополя та інших тимчасово окупованих міст потяги поки не курсують. Проте українці вже наперед купують квитки на ці напрямки як символ віри в деокупацію.
2022 рік став для Укрзалізниці роком міцності, але це не означає, що компанія сподівається на свої лаври та зупиняється на досягнутому. Нині компанія хоче зробити подорожі залізницею не просто переміщенням з пункту А в пункт В, а справді приємним досвідом для своїх пасажирів. Читай, як змінилась Укрзалізниця під час повномасштабної війни та чого очікувати далі.
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