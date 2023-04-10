Поезд из Польши в Германию: для украинцев продолжили бесплатный проезд

Страны Европы не остаются в стороне от событий в Украине. Так, украинцы, которые находятся за границей, могут получать льготы, безвозмездные услуги или гуманитарную и финансовую помощь.

А до конца мая 2023 года продлили возможность бесплатно добраться из Польши в Германию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Бесплатный поезд из Польши в Германию

Как стало известно, речь идет о рейсе Перемышль – Ганновер.

Поезд отправляется из Перемышля по нечетным числам апреля в 22:30.

Украинцам не нужно иметь при себе посадочные талоны, только предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.

Приоритет в перевозке будет предоставляться:

людям, имеющим браслеты от польского Красного Креста;

семьям с детьми;

пожилым людям;

лицам с инвалидностью.

Если в поезде не хватит свободных мест, необходимо обратиться к волонтерам Красного Креста. Они помогут разместиться на рейсе или гарантированно попасть на следующий.

В Министерстве отметили, что на станции прибытия в Ганновере пассажиров будут встречать работники или волонтеры, которые укажут маршрут до центров помощи.

Между тем, Украина вместе с Польшей готовятся к общему проекту, чтобы процедура прохождения границы стала вдвое быстрее. Украина и Польша запустят единые пункты пропуска: что о них известно, читай в материале.

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