Поезд из Польши в Германию: для украинцев продолжили бесплатный проезд

Страны Европы не остаются в стороне от событий в Украине. Так, украинцы, которые находятся за границей, могут получать льготы, безвозмездные услуги или гуманитарную и финансовую помощь.
А до конца мая 2023 года продлили возможность бесплатно добраться из Польши в Германию.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как стало известно, речь идет о рейсе Перемышль – Ганновер.
Поезд отправляется из Перемышля по нечетным числам апреля в 22:30.
Украинцам не нужно иметь при себе посадочные талоны, только предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.
Приоритет в перевозке будет предоставляться:
Если в поезде не хватит свободных мест, необходимо обратиться к волонтерам Красного Креста. Они помогут разместиться на рейсе или гарантированно попасть на следующий.
В Министерстве отметили, что на станции прибытия в Ганновере пассажиров будут встречать работники или волонтеры, которые укажут маршрут до центров помощи.
Между тем, Украина вместе с Польшей готовятся к общему проекту, чтобы процедура прохождения границы стала вдвое быстрее. Украина и Польша запустят единые пункты пропуска: что о них известно, читай в материале.
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