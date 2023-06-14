Поездки по Европе станут комфортнее: в ЕС ввели изменения в правилах пассажирских перевозок по железной дороге

Европейский Союз утвердил новые правила перевозки по железной дороге, гарантируя лучшую защиту прав пассажиров в случае отмены или задержки рейсов. Также железнодорожные компании должны будут обмениваться данными о трафике, что улучшит предложения на билеты.

Об этом сообщили на сайте Европейской комиссии.

О компенсации билетов

В случае отмены рейса пассажирам в течение 100 минут должны предложить альтернативное решение продолжения путешествия. Если по истечению этого времени компания не предоставила такого, пассажиры будут иметь право самостоятельно изменить маршрут.

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Отныне они смогут выбрать альтернативный маршрут по железной дороге или автобусом, а перевозчик должен компенсировать стоимость дополнительного билета.

Информация о трафике

ЕС также обязал железнодорожные компании предоставлять информацию о трафике в режиме реального времени не только другим железнодорожным компаниям, но и продавцам билетов и туроператорам.

Это позволит им лучше планировать путешествия, например, туры, охватывающие различных перевозчиков и комбинировать сообщения, которые до сих пор не предлагались и тому подобное.

Улучшенные условия для людей с инвалидностью

Новые изменения также делают железнодорожный транспорт более доступным для людей с инвалидностью. Так, перевозчик теперь не может требовать, чтобы такого человека сопровождало другое лицо.

Если это необходимо, то такой человек имеет право на бесплатный проезд и место рядом с тем, кому он помогает.

Места для велосипедистов

Нововведения также предусматривают специальные места для собранных велосипедов во всех новых поездах, заказанных после 7 июня 2025 года, а также в поездах, которые проходят крупные модернизации после этой даты.

Форс-мажоры

ЕС также позаботился о перевозчиках. По новым правилам установлено, что перевозчики теперь не обязаны выплачивать компенсацию за задержки или отмены, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, такими как экстремальные погодные условия, пандемии, теракты. Однако забастовка персонала железной дороги не считается чрезвычайным обстоятельством.

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