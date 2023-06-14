Путешествия и вдохновение

Поездки по Европе станут комфортнее: в ЕС ввели изменения в правилах пассажирских перевозок по железной дороге

Диана Просяник, редактор сайта 14 июня 2023, 15:00
нові правила перевезення залізницею
Фото: Unsplash

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