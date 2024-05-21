“Кошачье нашествие” в Антарктике: возле станции Академик Вернадский заметили десятки морских котиков

Пока те, кто живут в Украине, граничат не с самыми приятными соседями, нашим землякам в Антарктике повезло немного больше.

Ведь возле украинской станции Академик Вернадский заметили большое скопление морских котиков. Вместе с морским слоном они стали близкими соседями украинских полярников.

О “гостях” наших ученых в морозной Антарктиде рассказываем дальше.

Морские котики возле станции Академик Вернадский

Как сообщает Национальный антарктический научный центр, на днях биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко насчитал на острове Галиндез большое количество антарктических морских котиков — 81.

Компанию им составил один южный морской слон. Многие котики встречались и на соседних островах. Например, на острове Уругвай, тоже принадлежащему к архипелагу Аргентинских островов, отдыхало 19 этих животных.

— Антарктические морские котики часто скапливаются в районе Вернадского осенью во время сезонных миграций (в Антарктике сейчас осень), — объяснили в центре.

А в результате глобального потепления теперь они остаются здесь дольше, чем раньше. Но ученые также отмечают, что в отличие от домашних, эти котики достаточно агрессивны и совсем не кротки.

— Они дерутся за свою территорию, рычат на других самцов, могут порыкать и на полярников, — говорится в сообщении.

Также там успокоили фанатов пингвинов и напомнили, что несмотря на распространенный стереотип, морские котики не едят этих птиц.

Они питаются преимущественно рыбой и кальмарами. В свою очередь становятся добычей косаток и морских львов.

Когда-то этот вид тюленей активно добывали из-за их ценного меха. Но с момента подписания Договора об Антарктике они, как и все другие животные континента, находятся под защитой, и беспокоить их запрещено.

Природная среда морских котиков и других полярных животных претерпевает изменения. Среди них активное таяние ледников. Мы рассказывали, что придумали ученые, чтобы замедлить таяние ледников.

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