“Котяче нашестя” в Антарктиці: біля станції Академік Вернадський помітили десятки морських котиків

Поки ті, хто живе в Україні, межують з не найприємнішими сусідами, нашим землякам в Антарктиці пощастило трохи більше.

Адже біля української станції Академік Вернадський помітили велике скупчення морських котиків. Разом з морським слоном вони стали близькими сусідами українських полярників.

Про “гостей” наших науковців у морозній Антарктиді розповідаємо далі.

Морські котики біля станції Академік Вернадський

Як повідомляє Національний антарктичний науковий центр, днями біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко нарахував на острові Галіндез велику кількість антарктичних морських котиків — аж 81.

Компанію їм склав один південний морський слон. Багато котиків зустрічали й на сусідніх островах. Наприклад, на острові Уругвай, що теж належить до архіпелагу Аргентинських островів, відпочивало 19 цих тваринок.

— Загалом антарктичні морські котики часто скупчуються в районі Вернадського восени під час сезонних міграцій (в Антарктиці зараз осінь), — пояснили в центрі.

А внаслідок глобального потепління тепер вони залишаються тут довше, ніж раніше. Але науковці також зазначають, що на відміну від домашніх, ці котики — доволі агресивні й зовсім не лагідні.

— Вони б’ються за свою територію, гарчать на інших самців, можуть погиркати й на полярників, — йдеться в повідомленні.

Також там заспокоїли фанатів пінгвінів і нагадали, що, попри розповсюджений стереотип, морські котики не їдять цих птахів.

Вони харчуються переважно рибою та кальмарами. Своєю чергою стають здобиччю косаток і морських левів.

Колись цей вид тюленів активно добували через їхнє цінне хутро. Але з часу підписання Договору про Антарктику вони, як і всі інші тварини континенту, знаходяться під захистом, і турбувати їх заборонено.

Природне середовище морських котиків та інших полярних тварин зазнає змін. Серед них — активне танення льодовиків. Ми розповідали, що вигадали вчені, щоб сповільнити танення льодовиків.

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