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Зупинити танення льодовиків: учені придумали нестандартний метод для розв’язання проблеми

Богдана Макалюк, журналістка сайту 10 Лютого 2024, 20:30
Як зупинити танення льодовиків: учені пропонують збудувати морську завісу
Фото: Pexels

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