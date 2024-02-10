Зупинити танення льодовиків: учені придумали нестандартний метод для розв’язання проблеми

Проблема танення льодовиків залишається однією з найбільших екологічних викликів для світу. Танення льодовиків може призвести до підвищення рівня моря у всьому світі на 3 м, що спровокує великі повені по всій планеті.

Вчені активно шукають способи, як уникнути танення льодовиків або сповільнити цей процес. І вже є одне нестандартне рішення, про це пише The Guardian.

Як зупинити танення льодовиків: вчені хочуть побудувати завісу

Щоб сповільнити процес танення льодовиків, вчені пропонують побудувати завісу довжиною 100 км, яка буде пришвартована до дна моря Амундсена в Антарктиді.

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Цей набір гігантських підводних завіс хочуть звести перед крижаними щитами, щоб захистити їх від розмивання теплою морською водою.

Завіса повинна бути висотою приблизно 200 м від дна океану, вона частково обмежуватиме приплив відносно теплої води, яка напливає на основи прибережних антарктичних льодовиків.

Проект Завіса морського дна, якщо його реалізують, стане однією з найбільших геоінженерних програм, які будь-коли здійснювалися.

Завіса, запропонована гляціологом Джоном Муром, який працює з вченими в Кембридзькому університеті, має простягатися вздовж морського дна навпроти льодовиків Туейтс і Пайн-Айленд. Адже саме вони діють як корки, які запобігають ковзанню гігантських крижаних покривів позаду них в океан.

На льодовики впливає тепле повітря, яке розтоплює їхню поверхню, але вони також розмиваються біля основи теплою морською водою, — пояснив сказав директор центру відновлення клімату Кембридзького університету Шон Фіцджеральд.

Будівництво завіси, яка обмежує потік теплої води до узбережжя Антарктики, могло б уповільнити танення цих льодовиків і таким чином зменшити ризик їх катастрофічного зникнення. Вони планують побудувати серію штор морського дна і збираються розпочати дослідження, щоб визначити найкращі матеріали для їхнього будівництва.

Однією з ідей було використовувати повітря як бар’єр для захисту льодовиків. Трубу з просвердленими вздовж неї отворами прокладуть уздовж морського дна, а через неї прокачуватимуть повітря. Тоді завіса з повітряних бульбашок, яка підійматиметься з дна, зможе стримати проникнення теплої морської води. Але вченим треба ще провести багато тестів та комп’ютерне моделювання, перевірити математичні моделі й лише потім переходити до фізичних випробувань.

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