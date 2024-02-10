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Остановить таяние ледников: ученые придумали нестандартный метод решения проблемы

Богдана Макалюк, журналист сайта 10 февраля 2024, 20:30
Як зупинити танення льодовиків: учені пропонують збудувати морську завісу
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