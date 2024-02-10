Остановить таяние ледников: ученые придумали нестандартный метод решения проблемы

Проблема таяния ледников остается одним из самых больших экологических вызовов для мира. Таяние ледников может привести к повышению уровня моря во всем мире на 3 м, что спровоцирует большие наводнения по всей планете.

Ученые активно ищут способы, как избежать таяния ледников или замедлить этот процесс. И уже есть одно нестандартное решение, пишет The Guardian.

Как остановить таяние ледников: ученые хотят построить занавес

Чтобы замедлить процесс таяния ледников, ученые предлагают построить занавес протяженностью 100 км, который будет пришвартован к дну моря Амундсена в Антарктиде.

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Этот набор гигантских подводных занавесов хотят возвести перед ледяными щитами, чтобы защитить их от размывания теплой морской водой.

Занавес должен быть высотой примерно 200 м от дна океана, он будет частично ограничивать приток относительно теплой воды, которая наплывает на основы прибрежных антарктических ледников.

Проект Занавес морского дна, если его реализуют, станет одной из крупнейших когда-либо осуществлявшихся геоинженерных программ.

Занавес, предложенный гляциологом Джоном Муром, работающим с учеными в Кембриджском университете, должен располагаться вдоль морского дна напротив ледников Туэйтс и Пайн-Айленд. Ведь именно они действуют как пробки, предотвращающие скольжение гигантских ледяных покровов позади них в океан.

На ледники влияет теплый воздух, который растапливает их поверхность, но они также размываются у основания теплой морской водой, — объяснил директор центра восстановления климата Кембриджского университета Шон Фицджеральд.

Строительство занавеса, ограничивающего поток теплой воды к побережью Антарктики, могло бы замедлить таяние этих ледников и таким образом снизить риск их катастрофического исчезновения. Они планируют построить серию штор морского дна и собираются приступить к исследованиям, чтобы определить лучшие материалы для их строительства.

Одной из идей было использовать воздух в качестве барьера для защиты ледников. Трубу с просверленными вдоль нее отверстиями проложат вдоль морского дна, а через нее будут прокачивать воздух. Тогда занавес из воздушных пузырьков, который будет подниматься со дна, сможет сдержать проникновение теплой морской воды. Но ученым предстоит провести еще много тестов и компьютерное моделирование, проверить математические модели и только потом переходить к физическим испытаниям.

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