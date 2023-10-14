Размером с Северную Америку! Над полюсом образовалась озоновая дыра — опасно ли это

Ежегодно экоактивисты и просто неравнодушные граждане разных стран призывают мировое сообщество, правительства и политиков обратить внимание на экологические проблемы, угрожающие Земле. Через деятельность людей мы видим признаки глобального потепления, уменьшение запасов питьевой воды и ухудшение качества воздуха.

Из-за этого разрушается озоновый слой — это полоса атмосферы, которая защищает Землю от вредных ультрафиолетовых лучей. Когда разрушается озоновый слой, образуется озоновая дыра.

В настоящее время ученые увидели спутниковые данные и утверждают, что в этом году озоновая дыра над Антарктидой стала по размеру, как Северная Америка. Что это значит, рассказываем дальше.

Сейчас также смотрят

Над Антарктидой увеличилась озоновая дыра

Спутниковые данные ESA показывают, что сформировавшаяся над Антарктидой озоновая дыра стала ещё больше.

Симуляцию открытия озоновой дыры над Антарктидой сделали на основе данных, собранных спутником Copernicus Sentinel-5P Европейского космического агентства.

Эта дыра является самой большой из всех, которые когда-либо до этого видели. По словам экспертов, одной из причин внезапного увеличения размеров дыры могло стать извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, расположенного на одноименном острове, в начале 2022 года.

Столб извержения стал самым большим за всю историю регистрации таких событий, а сила составляла более 100 бомб Хиросимы.

Еще в 1985 году ученые обнаружили связь между разрушением озонового слоя и использованием хлорфторуглерода, также известного как фреон.

И хотя пробелы удалось “затянуть”, они все равно иногда возникают над полярными регионами в результате образования стратосферных облаков. Именно эти облака, которые располагаются очень высоко, истощают и без того ограниченное количество озона.

В этом году, 26 сентября, размер озоновой дыры над Антарктидой достиг рекорда в 26 млн км². Об этом сообщило Европейское космическое агентство.

Её размер стал вдвое больше самой Антарктиды, или размером с Северную Америку.

— Озоновая дыра 2023 начала быстро расти с середины августа, — говорит исследовательница из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Антье Иннесс.

Вместе с извержением дестабилизировал озоновый слой и водяной пар, когда в верхние слои атмосферы было выпущено более 50 млн тонн воды, что эквивалентно увеличению количества атмосферной воды на 10%.

Несмотря на страшные цифры и факт самой большой озоновой дыры за всю историю, исследователи считают, что причин для паники нет.

Все потому, что территория под озоновой дырой практически безлюдна, а сама она, вероятно, скоро затянется. Если уровень хлорфторуглерода будет уменьшаться, то полностью озоновый слой затянется до 2050 года.

Что может каждый из нас сделать для сохранения экосистемы мира и сложно ли это, мы рассказывали тебе раньше. Читай чек-лист сознательных людей в другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.