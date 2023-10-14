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Размером с Северную Америку! Над полюсом образовалась озоновая дыра — опасно ли это

Виктория Мельник, редактор сайта 14 октября 2023, 09:00
озоновая дыра
Фото: Pexels

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