Тропические леса могут лишиться фотосинтеза — чем это грозит человечеству

Этим летом в городах Украины температура достигала отметки более +40ºС. Если воздуха не хватало даже в нашем умеренном климатическом поясе, что происходило в тропиках?

Спойлер, жарко там было не только людям, а и деревьям. Если температура воздуха будет все выше, то деревья могут потерять способность к фотосинтезу, это показало новое исследование, опубликованное в научном журнале Nature.

Что обнаружили ученые, какой процент листьев уже потерял фотосинтез и какие прогнозы — в материале.

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Леса потеряли способность к фотосинтезу: результаты исследования

Известно, что способность листьев к фотосинтезу начинает падать, когда их температура достигает примерно +46,7ºС. При этом листья могут нагреваться значительно больше, чем сама температура воздуха.

Чтобы проверить, что происходит в тропических лесах, ученые использовали данные тепловых спутниковых датчиков на Международной космической станции.

Полученные показатели они соединили с наземными наблюдениями от экспериментов по согреванию листьев, во время которых ученые забирались в крону деревьев, чтобы поставить датчики на листья.

Таким образом они обнаружили, что средняя температура достигала +34ºС, однако температура некоторых листьев все же превышала +40ºС. В процентном соотношении, критический температурный порог был превышен для 0,01% листьев.

После такого температурного испытания способность к фотосинтезу теряется, что может привести к гибели листьев и дерева.

Почему это опасно для человечества

Известно, что благодаря фотосинтезу растения генерируют кислород и перерабатывают углекислый газ. Так что даже небольшие потери сегодня свидетельствуют об общей тенденции, которая потенциально может усугубиться.

Об этом говорится в отчете. Опасность может возрасти по мере глобального потепления, которе потенциально представляет угрозу вымирания тропических лесов мира, занимающих около 12% планеты.

Гибель тропиков станет большим вызовом для всего человечества, ведь они играют важную роль в поглощении и хранении углерода и помогают регулировать глобальный климат.

Прогнозы: сколько времени есть у тропиков

Тропические леса могут выдержать дополнительное глобальное потепление примерно на 4ºС, а затем наступит переломный момент. При дальнейшем увеличении температуры фотосинтез может потерять 1,4% листьев, вызвав масштабную потерю листьев и гибель всего дерева.

Отметим, что в отчете был очерчен самый пессимистический сценарий развития событий. Сейчас прогнозируется потепление на +2,7ºС, выше доиндустриального уровня.

Впрочем, даже пессимистическое развитие событий вполне реально, если человечество продолжит сжигать ископаемое топливо.

Но леса уничтожает не только глобальное потепление. Многие деревья погибают от рук человека, а еще больше в результате лесных пожаров. Например, недавно произошел самый смертоносный пожар на Гавайях, подробности в материале.

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