Найсмертоносніша пожежа століття! Що відбувається на Гаваях — зібрали останні новини

Останні роки для світу та її жителів однозначно є важкими. Особливо — 2023. Доки в Україні продовжується одна з найбільших воєн у Європі, а світ не встиг оправитися від землетрусів у Туреччині, на Гаваях у США панують пожежі!
Що відомо про пожежі на Гаваях, скільки людей постраждало й загинуло та чому нове лихо вже означили найсмертоноснішим за понад століття — розповідаємо далі.
Видання Reuters повідомляє, що внаслідок пожеж на острові Мауї вже відомо про загибель 93 людей. Число загиблих, ймовірно, зросте після того, як кінологи з собаками закінчать пошуки у місті Лагайна, яке найбільше полюбляли туристи.
Сотні людей вважаються зниклими безвісти, місцева влада оцінює вартість відновлення Лагайни у 5,5 млрд доларів.
У місті пошкоджено або зруйновано понад 2200 будівель, більше ніж 850 гектарів землі спалено. 1418 людей нині перебуває у притулках.
У місті пошкоджено або зруйновано понад 2200 будівель, більше ніж 850 гектарів землі спалено. 1418 людей нині перебуває у притулках.
Відомо, що пожежа в Мауї на Гаваях почалася вночі 10 серпня, а до ранку природний катаклізм винищив не лише рослинність: вогонь спалив автівки та будинки на вулицях острова, а деяким людям довелося рятуватися від смерті просто в океані.
Нині люди потребують притулку. Губернатор Гаваїв Джош Грін сказав, що робота над тим, щоб тимчасово перемістити мешканців Лагайни у тимчасове житло, посилюється.
Деякі з перших заїдуть у готелі сьогодні, а потім велика кількість людей — завтра та в наступні дні, — сказав Грін у неділю, додавши, що уряд оплатив 500 номерів.
Деякі з перших заїдуть у готелі сьогодні, а потім велика кількість людей — завтра та в наступні дні, — сказав Грін у неділю, додавши, що уряд оплатив 500 номерів.
Окрім цього, влада зобов’язалася перевірити системи оповіщення про надзвичайні ситуації у штаті, адже місцеві наголошують, що сирени не працювали, а перебої з електропостачанням та зв’язком завадили оповістити мешканців Мауї про небезпеку.
“BREAKING: Jaw-Dropping Hawaii Video – Fire Gets Blown Across the Street!#hawaiiwildfires #hawaii #hawaiifire #update #mauifires #hawaiifiresupdate #hawaiiwildfire #wildfireupdate #wildfires #mauifire #maui #mauifires #hawaiievacuation #news #prayingforhawaii #prayingformaui… pic.twitter.com/kHDUr8eBln— Empirical Eye (@Empirical_Eye) August 14, 2023
“BREAKING: Jaw-Dropping Hawaii Video – Fire Gets Blown Across the Street!#hawaiiwildfires #hawaii #hawaiifire #update #mauifires #hawaiifiresupdate #hawaiiwildfire #wildfireupdate #wildfires #mauifire #maui #mauifires #hawaiievacuation #news #prayingforhawaii #prayingformaui… pic.twitter.com/kHDUr8eBln
Let’s pray one Hail Mary for the people affected by wildfire in Maui town, Hawaii.Please comment Amen as a response. #hawaiifires #Hawaii #HawaiiWildfires #Hawaiifire #prayer pic.twitter.com/ngR0JqWDgH— SW Prayer (@SwPrayer) August 14, 2023
Let’s pray one Hail Mary for the people affected by wildfire in Maui town, Hawaii.Please comment Amen as a response. #hawaiifires #Hawaii #HawaiiWildfires #Hawaiifire #prayer pic.twitter.com/ngR0JqWDgH
LAHAINA FIRE UPDATES…this is sad ???????? #Hawaii #Hawaiifire #LahainaFires #ripmagoo pic.twitter.com/lXEUUgcvMW— WarMonitoreu (@WarMonitoreu) August 14, 2023
LAHAINA FIRE UPDATES…this is sad ???????? #Hawaii #Hawaiifire #LahainaFires #ripmagoo pic.twitter.com/lXEUUgcvMW
Footage of Lahaina minutes before the fires started and how fast things changed ????#lahaina #maui #hawaii #hawaiifires #LahainaFires #MauiFires pic.twitter.com/Zlq1CrQP14— T R U T H P O L E (@Truthpole) August 13, 2023
Footage of Lahaina minutes before the fires started and how fast things changed ????#lahaina #maui #hawaii #hawaiifires #LahainaFires #MauiFires pic.twitter.com/Zlq1CrQP14
The fire in Hawaii is not over yet, and a large-scale fire broke out near the Oprah refugee community in Houston, Texas!This is not a natural disaster, it is a man-made disaster!pic.twitter.com/ZUk4OTcUEC— Little sister Muxi（fo） (@fo29904619) August 14, 2023
The fire in Hawaii is not over yet, and a large-scale fire broke out near the Oprah refugee community in Houston, Texas!This is not a natural disaster, it is a man-made disaster!pic.twitter.com/ZUk4OTcUEC
В Україні цієї ночі теж палали цивільні будинки, але вже від рук росіян: про наслідки нічної атаки на Одесу ми розповідали в іншому матеріалі.
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