Найсмертоносніша пожежа століття! Що відбувається на Гаваях — зібрали останні новини

Останні роки для світу та її жителів однозначно є важкими. Особливо — 2023. Доки в Україні продовжується одна з найбільших воєн у Європі, а світ не встиг оправитися від землетрусів у Туреччині, на Гаваях у США панують пожежі!

Що відомо про пожежі на Гаваях, скільки людей постраждало й загинуло та чому нове лихо вже означили найсмертоноснішим за понад століття — розповідаємо далі.

Видання Reuters повідомляє, що внаслідок пожеж на острові Мауї вже відомо про загибель 93 людей. Число загиблих, ймовірно, зросте після того, як кінологи з собаками закінчать пошуки у місті Лагайна, яке найбільше полюбляли туристи.

Сотні людей вважаються зниклими безвісти, місцева влада оцінює вартість відновлення Лагайни у 5,5 млрд доларів.

Відомо, що пожежа в Мауї на Гаваях почалася вночі 10 серпня, а до ранку природний катаклізм винищив не лише рослинність: вогонь спалив автівки та будинки на вулицях острова, а деяким людям довелося рятуватися від смерті просто в океані.

Нині люди потребують притулку. Губернатор Гаваїв Джош Грін сказав, що робота над тим, щоб тимчасово перемістити мешканців Лагайни у тимчасове житло, посилюється.

Окрім цього, влада зобов’язалася перевірити системи оповіщення про надзвичайні ситуації у штаті, адже місцеві наголошують, що сирени не працювали, а перебої з електропостачанням та зв’язком завадили оповістити мешканців Мауї про небезпеку.

