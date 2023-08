Самый смертоносный пожар века! Что происходит на Гавайях — собрали последние новости

Последние годы для мира и его жителей однозначно тяжелые. Особенно — 2023. Пока в Украине продолжается одна из самых больших войн в Европе, а мир не успел оправиться от землетрясений в Турции, на Гавайях в США царят пожары!

Что известно о пожарах на Гавайях, сколько людей пострадало и погибло, и почему новое бедствие уже нарекли самым смертоносным за целый век — рассказываем далее.

Издание Reuters сообщает, что в результате пожаров на острове Мауи уже известно о гибели 93 человек. Число погибших, вероятно, вырастет после того, как кинологи с собаками закончат поиски в городе Лагайна, который больше всего любили туристы.

Сотни людей считаются пропавшими без вести, местные власти оценивают стоимость восстановления Лагайны в 5,5 млрд долларов.

Известно, что пожар в Мауи на Гавайях начался ночью 10 августа, а к утру природный катаклизм уничтожил не только растительность: огонь сжег автомобили и дома на улицах острова, а некоторым людям пришлось спасаться от смерти прямо в океане.

Сейчас люди нуждаются в убежище. Губернатор Гавайев Джош Грин сказал, что работа над тем, чтобы временно переместить жителей Лагайны во временное жилье, ужесточается.

Кроме этого, власти обязались проверить системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в штате, ведь местные отмечают, что сирены не работали, а перебои в электроэнергии и связи помешали оповестить жителей Мауи об опасности.

The fire in Hawaii is not over yet, and a large-scale fire broke out near the Oprah refugee community in Houston, Texas!



This is not a natural disaster, it is a man-made disaster!pic.twitter.com/ZUk4OTcUEC