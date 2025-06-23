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BRIEF: обстріл Києва, замах на Зеленського та зміни в роботі ТЦК — головні новини дня

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 23 Червня 2025, 18:00
BRIEF: обстріл Києва, замах на Зеленського та зміни в роботі ТЦК — головні новини дня
Фото Unsplash, Сайт президента України

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