BRIEF: обстріл Києва, замах на Зеленського та зміни в роботі ТЦК — головні новини дня

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш у кілька скролів дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за понеділок, 23 червня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 23 червня

Внаслідок обстрілу Києва загинуло дев’ятеро осіб, ще 28 людей постраждали. Повністю зруйнований 5-поверховий будинок у Шевченківському районі, є влучання ще в низці місць.

Російський удар по Києву пошкодив квартиру соліста групи Антитіла Тараса Тополі. Після атаки вціліли лише стіни, проте ніхто з родини співака не постраждав.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у роботі ТЦК плануються зміни для забезпечення кращого процесу мобілізації та недопущення “ганебних випадків”.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що у Польщі готували замах на Володимира Зеленського. Для цього завербували громадянина Польщі. Вбивство планували в аеропорту Жешува.

СБУ викрила у Києві агентурно-бойову мережу ФСБ, яка готувала повторний замах на журналіста Дмитра Гордона. За злочин російська спецслужба призначила винагороду у розмірі 400 тисяч доларів.

Щомісяця українські фахівці проводять до 10 тисяч експертиз тіл загиблих військовослужбовців, які передає російська сторона, повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Руслан Кравченко офіційно обійняв посаду генерального прокурора України. Він зауважив, що серед його пріоритетів нетолерантність до корупції, справедливість у кримінальних провадженнях та довіра до прокуратури від громадськості.

Міжнародні новини сьогодні, 23 червня

Норвегія розроблятиме та виготовлятиме безпілотні надводні дрони на території України, повідомили у Міністерстві оборони країни.

Державний секретар США Марко Рубіо закликав Китай провести переговори з Іраном, щоб Тегеран не закривав Ормузьку протоку. Нею транспортують 20% всієї світової нафти та газу.

Дональд Трамп не виключає зміну політичного режиму в Ірані, хоча напередодні представники США заперечували цю ймовірність.

Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму 16 мільйонів новозеландських доларів (понад $9,4 млн). Кошти підуть на військову та гуманітарну підтримку.

Детальніше про ситуацію в Ірані та удари США по ядерних об’єктах на Близькому Сході ми розповідали раніше.

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