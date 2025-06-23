BRIEF: обстрел Киева, покушение на Зеленского и изменения в работе ТЦК — главные новости дня

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь в несколько скролов узнать, что произошло в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в понедельник, 23 июня, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 23 июня

В результате обстрела Киева погибли девять человек, еще 28 человек пострадали. Полностью разрушен 5-этажный дом в Шевченковском районе, попадание еще в ряде мест.

Российский удар по Киеву повредил квартиру солиста группы Антитела Тараса Тополи. После атаки уцелели только стены, однако никто из семьи певца не пострадал.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в работе ТЦК планируются изменения для обеспечения лучшего процесса мобилизации и недопущения “позорных случаев”.

Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что в Польше готовили покушение на Владимира Зеленского. Для этого завербовали гражданина Польши. Убийство планировали в аэропорту Жешува.

СБУ разоблачила в Киеве агентурно-боевую сеть ФСБ, которая готовила повторное покушение на журналиста Дмитрия Гордона. За преступление российская спецслужба назначила вознаграждение в размере 400 тысяч долларов.

Ежемесячно украинские специалисты проводят до 10 тысяч экспертиз тел погибших военнослужащих, переданных российской стороной, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Руслан Кравченко официально вступил в должность генерального прокурора Украины. Он отметил, что среди его приоритетов — нетолерантность к коррупции, справедливость в уголовных производствах и доверие к прокуратуре от общественности.

Международные новости сегодня, 23 июня

Норвегия будет разрабатывать и производить беспилотные надводные дроны на территории Украины, сообщили в Министерстве обороны страны.

Государственный секретарь США Марко Рубио призвал Китай провести переговоры с Ираном, чтобы Тегеран не закрывал Ормузский пролив. Ею транспортируют 20% всей мировой нефти и газа.

Дональд Трамп не исключает смену политического режима в Иране, хотя накануне представители США отрицали эту вероятность.

Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 16 миллионов новозеландских долларов (свыше $9,4 млн). Денежные средства пойдут на военную и гуманитарную поддержку.

Детальнее о ситуации в Иране и ударах США по ядерным объектам на Ближнем Востоке мы рассказывали ранее.

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