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BRIEF: обстрел Киева, покушение на Зеленского и изменения в работе ТЦК — главные новости дня

Ирина Танасийчук, журналист сайта 23 июня 2025, 18:00
BRIEF: обстрел Киева, покушение на Зеленского и изменения в работе ТЦК — главные новости дня
Фото Unsplash, Сайт президента Украины

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