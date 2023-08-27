Тропічні ліси можуть втратити фотосинтез — чим це загрожує людству

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 27 Серпня 2023, 15:00
тропічні ліси
Фото: Pexels

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