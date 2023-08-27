Тропічні ліси можуть втратити фотосинтез — чим це загрожує людству

Цього літа в містах України температура досягала позначки більш як +40ºС. Якщо повітря не вистачало навіть у нашому помірному кліматичному поясі, то що відбувалося у тропіках?

Спойлер: спекотно там було не лише людям, а й деревам. Якщо температура повітря буде дедалі вищою, то дерева можуть втратити здатність до фотосинтезу, це показало нове дослідження, опубліковане у науковому журналі Nature.

Що виявили вчені, який відсоток листя вже втратив фотосинтез і які прогнози — у матеріалі.

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Ліси втратили здатність до фотосинтезу: дослідження

Відомо, що здатність листя до фотосинтезу починає падати, коли його температура досягає приблизно +46,7ºС. При тому, листя може нагріватися значно більше, ніж сама температура повітря.

Щоб перевірити, що відбувається у тропічних лісах, вчені використовували дані теплових супутникових датчиків на Міжнародній космічній станції.

Отримані показники вони поєднали з наземними спостереженнями від експериментів із зігрівання листя, під час яких вчені забиралися в крону дерев, щоб прикріпити датчики до листя.

Таким чином, вони виявили, що середня температура досягала +34ºС, проте температура деяких листків все ж перевищувала +40ºС. У відсотковому співвідношенні критичний температурний поріг було перевищено для 0,01% листя.

Після такого температурного випробовування здатність до фотосинтезу втрачається, що може призвести до загибелі листя та цілого дерева.

Чому це небезпечно для людства

Відомо, що завдяки фотосинтезу рослини генерують кисень та переробляють вуглекислий газ. Тож навіть невеликі втрати сьогодні свідчать про загальну тенденцію, яка потенційно може загоститися.

Про це зазначають науковці у звіті. Така тенденція може зрости в міру глобального потепління, яке становить потенційну загрозу вимирання тропічних лісів світу, які займають близько 12% планети.

Загибель тропіків стане великою вартою для всього людства, адже вони відіграють важливу роль у поглинанні вуглецю та допомагають регулювати глобальний клімат.

Прогнози: скільки часу мають тропіки

Тропічні ліси можуть витримати додаткове глобальне потепління приблизно на 4ºС, а потім настане переломний момент. При подальшому зростанні температури фотосинтез можуть втратити 1,4% листя, спричинивши масштабну втрату листя та загибель усього дерева.

Зазначимо, що у звіті було окреслено найпесимістичніший сценарій розвитку подій. Наразі прогнозують потепління всього на +2,7ºС, вище доіндустріального рівня.

Утім, навіть песимістичний розвиток подій цілком реальний, якщо людство продовжить спалювати викопне паливо.

Та ліси знищує не лише глобальне потепління. Чимало дерев гине від рук людини, а ще більше внаслідок лісових пожеж. Наприклад, нещодавно сталася найсмертоносніша пожежа на Гаваях, подробиці у матеріалі.

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