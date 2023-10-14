Подорожі та натхнення

Розміром з Північну Америку! Над полюсом утворилася озонова діра — чи небезпечно це

Вікторія Мельник, редакторка сайту 14 Жовтня 2023, 09:00
Розміром з Північну Америку! Над полюсом утворилася озонова діра — чи небезпечно це
Фото: Pexels

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