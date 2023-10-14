Розміром з Північну Америку! Над полюсом утворилася озонова діра — чи небезпечно це

Чи не щороку екоактивісти та просто небайдужі громадяни різних країн закликають світову спільноту, уряди й політиків звернути увагу на екологічні проблеми, що загрожують Землі. Через діяльність людей ми вже бачимо ознаки глобального потепління, зменшення запасів питної води та погіршення якості повітря.

Через це руйнується озоновий шар — це смуга атмосфери, яка захищає Землю від шкідливих ультрафіолетових променів. Коли руйнується озоновий шар, утворюється озонова діра.

Нині науковці побачили супутникові дані й стверджують, що цього року озонова діра над Антарктидою стала за розміром, як Північна Америка. Що це означає, розповідаємо далі.

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Над Антарктидою збільшилася озонова діра

Супутникові дані ESA показують, що озонова діра, яка сформувалася над Антарктидою, стала ще більшою.

Симуляцію цьогорічного відкриття озонової діри над Антарктидою зробили на основі даних, зібраних супутником Copernicus Sentinel-5P Європейського космічного агентства.

Ця діра є найбільшою з усіх, які коли-небудь до того бачили. За словами експертів, однією з причин раптового збільшення розмірів діри могло стати виверження вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, що розташований на однойменному острові, на початку 2022 року.

Стовп виверження став найбільший за всю історію реєстрації таких подій, а сила складала понад 100 бомб Хіросіми.

Ще у 1985 році науковці виявили зв’язок між руйнуванням озонового шару та використанням хлорфторвуглецю, також відомого як фреон.

І хоч прогалини вдалося “затягнути”, вони все одно інколи виникають над полярними регіонами внаслідок утворення стратосферних хмар. Саме ці хмари, які розташовуються дуже високо, виснажують й без того обмежену кількість озону.

Цього року, 26 вересня, розмір озонової діри над Антарктидою досягнув рекорду у 26 млн км². Про це повідомило Європейське космічне агентство.

Її розмір став вдвічі більшим за саму Антарктиду, або розміром з Північну Америку.

— Озонова діра 2023 року почала швидко рости від середини серпня, — каже дослідниця з Європейського центру середньострокових прогнозів погоди Антьє Іннесс.

Разом з виверженням, дестабілізувала озоновий шар й водяна пара, коли у верхні шари атмосфери було випущено понад 50 млн тонн води, що еквівалентно збільшенню кількості атмосферної води на 10%.

Попри страшні цифри та факт найбільшої озонової діри за всю історію, дослідники вважають, що причин для паніки немає.

Все тому, що територія під озоновою дірою є практично безлюдною, а сама вона, ймовірно, скоро затягнеться. Якщо ж рівень хлорфторвуглецю буд зменшуватися, то повністю озоновий шар затягнеться до 2050 року.

Що може кожен з нас зробити для збереження екосистеми світу та чи складно це насправді, ми розповідали тобі раніше. Читай чек-лист свідомих людей в іншому матеріалі.

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