Выходные в марте 2026 в Украине: как выгодно планировать отпуск и отдых

Планировать выходные уже сейчас важно не только для отдыха: в 2026 году в Украине из-за военного положения у нас есть только рабочие и выходные дни, без дополнительных дней на праздники.

Поэтому привычный календарь праздников и нерабочих дней изменился, и это нужно учитывать при планировании на март.

Сколько выходных дней в марте 2026 и как лучше планировать отпуск — в нашем материале.

Сколько рабочих и выходных дней в марте 2026 года

Официально в Украине из-за военного положения не определены нерабочие праздничные дни в марте 2026. Но по календарю обычные выходные субботы и воскресенья выглядят так:

1 марта, воскресенье

7, суббота — 8, воскресенье

14, суббота — 15, воскресенье

21, суббота — 22, воскресенье

28, суббота — 29, воскресенье

Рабочие дни в марте 2026 (22 дня): 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 число.

Выходные в марте 2026 — почему не отмечаем 8 марта

8 марта — Международный женский день, и он указан в статье 73 КЗоТ как праздничный день. Но из-за действия закона о военном положении нормы Кодекса о праздничных днях в 2026 году не применяются.

В этом году праздник выпадает на воскресенье, но частные компании и предприниматели могут сделать его выходным и добавить к отпуску. Однако это происходит только по согласию внутри коллектива.

Это не запрещено законом, потому что сам закон о праздничных днях во время военного положения не действует, и график определяется именно работодателем.

Кстати, народный депутат Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 14403, который предлагает вернуть выходные дни на государственные праздники, как это было до полномасштабной войны.

Текст законопроекта опубликован, но он еще не принят и не вступил в силу — для этого требуется голосование в Верховной Раде, согласование комитетов и подпись президента Украины.

Варианты, как лучше присоединить выходные к отпуску в марте 2026

В марте наиболее выгодно брать отпуск на 5 дней и “приставлять” к нему предыдущие и следующие выходные — тогда можно отдохнуть сразу 9 дней подряд, потратив лишь 5 дней отпуска.

А если нужен небольшой отдых, можно брать 2–3 дня отпуска и приставлять их к ближайшим выходным — тогда тоже получается несколько дней отдыха без лишних рабочих дней.

Итак, договаривайся с начальством о выходных заранее, чтобы удачно спланировать отдых — и смело планируй путешествия или тихие семейные вечера.

