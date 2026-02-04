Вихідні у березні 2026 в Україні: як вигідно планувати відпустку та відпочинок

Планувати вихідні вже зараз важливо не лише для відпочинку: у 2026 році в Україні через воєнний стан ми маємо лише робочі та вихідні дні, без додаткових днів на свята.

Тому звичний календар свят і неробочих днів змінився, і це потрібно врахувати при плануванні на березень.

Скільки вихідних днів у березні 2026, і як краще планувати відпустку – у нашому матеріалі.

Скільки робочих і вихідних днів у березні 2026 року

Офіційно в Україні через воєнний стан не визначені неробочі святкові дні у березні 2026. Але за календарем звичайні вихідні суботи й неділі виглядають так:

1 березня, неділя

7, субота — 8, неділя

14, субота — 15, неділя

21, субота — 22, неділя

28, субота — 29, неділя

Робочі дні у березні 2026 (22 дні): 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 число.

Вихідні у березні 2026 — чому не святкуємо 8 березня

8 березня — Міжнародний жіночий день і він зазначений в статті 73 КЗпП як святковий день. Але через дію закону про воєнний стан норми Кодексу про святкові дні у 2026 не застосовуються.

Цього року свято випадає на неділю, але приватні компанії та підприємці можуть зробити його вихідним і додати до відпустки. Проте це відбувається лише за згодою всередині колективу.

Це не заборонено законом, бо сам закон про святкові дні під час воєнного стану не діє, і графік визначається саме роботодавцем.

До речі, депутат народний депутат Олексій Гончаренко зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 14403, який пропонує повернути вихідні дні на державні свята, як це було до повномасштабної війни.

Текст законопроєкту оприлюднено, але він ще не ухвалений і не набрав чинності — для цього потрібне голосування у Верховній Раді, погодження комітетів та підпис президента України.

Варіанти, як краще доєднати вихідні до відпустки у березні 2026

У березні найвигідніше брати відпустку на 5 днів і “приклеювати” до неї попередні та наступні вихідні — тоді можна відпочити одразу 9 днів поспіль, витративши лише 5 днів відпустки.

А якщо хочеш невеликий перепочинок, можна брати 2-3 дні відпустки і приставляти їх до найближчих вихідних — тоді теж виходить кілька днів відпочинку без зайвих робочих днів.

Отже, домовляйся з начальством про вихідні завчасно, щоб вдало спланувати відпочинок – і сміливо плануй мандри або тихі родинні вечори.

