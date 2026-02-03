Свята у березні 2026: які дати відзначатимуть українці

Березень — це той місяць, який поєднує в собі відзначення не лише тих, хто захищає нашу країну та працює як в тилу ворога, але й тих, хто працює всередині країни та наближає нас до переможних дій. Читай, які будуть свята у березні 2026 в Україні — в нашому матеріалі.

Свята у березні 2026: від державних до професійних дат

08.03 — Міжнародний жіночий день

8 березня — це свято у березні, яке є символом боротьби за рівні права, можливості та жіночу солідарність у всьому світі. В сучасній Україні цей день насамперед підкреслює неоціненний внесок жінок у захист держави, волонтерство та розвиток економіки в умовах війни. Саме в цей день варто вшанувати лідерок, воїнок та кожної жінки, які щодня наближають спільну перемогу.

14.03 — День українського добровольця

День українського добровольця — це свято, яке присвячене справжнім патріотам, які за покликом серця та без жодних повісток першими стали на захист незалежності України у 2014 та 2022 роках. Держава вшановує мужність і самовідданість людей різних професій, які змінили цивільний одяг на військовий однострій заради свободи рідної землі. Саме їхній героїчний приклад став фундаментом сучасної української армії та символом незламності національного духу в боротьбі з агресором.

14.03 — День землевпорядника

Своє професійне свято у березні відзначають фахівці, чия діяльність є стратегічно важливою для раціонального використання та юридичного захисту земельних ресурсів нашої держави.

Землевпорядники формують основу для прозорого ринку землі та розробляють плани відбудови територій, що постраждали внаслідок бойових дій. Їхня щоденна праця сприяє стабільному розвитку громад і забезпечує ефективне управління головним національним багатством України.

15.03 — День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

Свято тих людей у березні, які забезпечують життєдіяльність наших міст і сіл, часто ризикуючи життям під час відновлення інфраструктури після обстрілів. Завдяки працівникам цих сфер у домівках українців є світло, вода та тепло. Їхня праця є запорукою цивілізаційного комфорту навіть у найскладніші часи.

24.03 — Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз

Ця дата нагадує про важливість громадського здоров’я та необхідність ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб. Держава спрямовує зусилля на інформування населення про методи профілактики та підтримку пацієнтів, які борються з цією недугою. Своєчасне обстеження залишається головним інструментом збереження здоров’я нації.

25.03 — День Служби безпеки України

Професійне свято у березні — день СБУ — тих, хто веде безкомпромісну боротьбу з внутрішнім ворогом, колаборантами та російськими спецслужбами. Робота СБУ є критично важливою для контррозвідки, захисту державної таємниці та проведення унікальних операцій на фронті й у тилу ворога. Це свято у березні — пряме вшанування фахівців, чия діяльність часто залишається невидимою, але є вирішальною для безпеки кожного українця.

26.03 — День Національної гвардії України

Свято воїнів, які поєднують функції охорони громадського порядку з героїчною боротьбою безпосередньо на лінії фронту. Нацгвардійці є прикладом високої бойової готовності та професіоналізму, захищаючи найважливіші державні об’єкти та суверенітет України. Їхня вірність присязі та стійкість у боях стали легендарними за роки великої війни.

Раніше ми писали про церковний календар 2026 — читай в матеріалі, які свята відзначатимуться протягом року.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!