Праздники в марте 2026: какие даты будут отмечать украинцы

Март — это тот месяц, который сочетает в себе празднование не только тех, кто защищает нашу страну и работает как в тылу врага, но и тех, кто работает внутри страны и приближает нас к победным действиям. Читай, какие будут праздники в марте 2026 года в Украине — в нашем материале.

Праздники в марте 2026: от государственных до профессиональных дат

08.03 — Международный женский день

8 марта — это праздник, который является символом борьбы за равные права, возможности и женскую солидарность во всем мире. В современной Украине этот день, прежде всего, подчеркивает неоценимый вклад женщин в защиту государства, волонтерство и развитие экономики в условиях войны. Именно в этот день стоит отметить лидеров, воинов и каждой женщины, которые ежедневно приближают общую победу.

14.03 — День украинского добровольца

День украинского добровольца — это праздник, посвященный настоящим патриотам, которые по зову сердца и без повесток первыми стали на защиту независимости Украины в 2014 и 2022 годах. Государство чествует мужество и самоотверженность людей разных профессий, сменивших гражданскую одежду на военную форму ради свободы родной земли. Именно их героический пример стал фундаментом современной украинской армии и символом несокрушимости национального духа в борьбе с агрессором.

14.03 — День землеустроителя

Свой профессиональный праздник отмечают специалисты, чья деятельность стратегически важна для рационального использования и юридической защиты земельных ресурсов нашего государства.

Землеустроители формируют основу для прозрачного рынка земли и разрабатывают планы восстановления территорий, пострадавших в результате боевых действий. Их ежедневный труд способствует стабильному развитию общин и обеспечивает эффективное управление главным национальным богатством Украины.

15.03 — День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения

Праздник людей, обеспечивающих жизнедеятельность наших городов и сел, часто рискуя жизнью при восстановлении инфраструктуры после обстрелов. Благодаря работникам этих сфер в домах украинцев есть свет, вода и тепло. Их труд является залогом цивилизационного комфорта даже в самые сложные времена.

24.03 — Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом

Эта дата напоминает о важности общественного здоровья и необходимости ранней диагностики социально-опасных болезней. Государство направляет усилия на информирование населения о методах профилактики и поддержки пациентов, которые борются с этим недугом. Своевременное обследование остается основным инструментом сохранения здоровья нации.

25.03 — День Службы безопасности Украины

Профессиональный праздник — день СБУ — тех, кто ведет бескомпромиссную борьбу с внутренним врагом, коллаборантами и российскими спецслужбами. Работа СБУ критически важна для контрразведки, защиты государственной тайны и проведения уникальных операций на фронте и в тылу врага. Это день чествования специалистов, чья деятельность часто остается невидимой, но решающая для безопасности каждого украинца.

26.03 — День Национальной гвардии Украины

Праздник воинов, сочетающих функции охраны общественного порядка с героической борьбой непосредственно на линии фронта. Нацгвардейцы — пример высокой боевой готовности и профессионализма, защищая важнейшие государственные объекты и суверенитет Украины. Их верность присяге и стойкость в боях стали легендарными за годы войны.

