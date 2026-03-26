На страже нашего спокойствия: День Национальной гвардии Украины — история праздника и поздравления

Во время войны все профессии, связанные с войском, стали еще более важными и уважаемыми. Не только потому, что эти люди защищают гражданское население от угрозы, но и потому, что они отдают свои жизни и здоровье в борьбе.

26 марта украинцы отмечают День Национальной гвардии. Об истории праздника, интересных фактах формирования гвардии Министерства внутренних дел и приветствии с праздником нацгвардейцев — далее в материале.

День Национальной гвардии — история создания формирования

Во времена российско-украинской войны Национальная гвардия играет важную роль в обеспечении национальной государственности, безопасности и обороны, защите и охране жизни гражданских.

Свое большое значение Нацгвардия доказывала еще в первые годы независимости Украины. В 1994 году, когда Россия уже раскачивала ситуацию с пророссийскими настроениями в Крыму, именно Нацгвардия помешала самопровозглашенному “президенту” полуострова совершить диверсии против дислоцированных на полуострове частей ВСУ.

А именно тогда отстоять суверенитет Украины помогла 7 дивизия Нацгвардии, под Севастополем.

В марте 2014 именно Нацгвардия первой приняла в свое подразделение добровольцев с Майдана.

В настоящее время Нацгвардия также проводит рекрутинговую кампанию в подразделения Азов, Ураган, Кара-Даг, Рубеж, Спартан, Хартия, Червона Калина.

День Национальной гвардии Украины: история праздника

26 марта стал праздником для нацгвардейцев в 2015 году. К этому моменту праздник отмечали в другую дату.

С 1991 по 2000 год Нацгвардия существовала как отдельная силовая структура, а после начала российского наступления в Украину ее восстановили как военное формирование на базе МВД Украины. Набор в Национальную гвардию был исключительно добровольным.

Ранее 26 марта отмечали День МВД.

День Национальной гвардии Украины: приветствие в прозе

Поздравляю с Днем Национальной гвардии Украины! Искренне благодарю за мужество ныне защищать страну от свирепого врага, отвагу беречь украинскую землю от оккупантов. Пусть беды обходят стороной, а на пути будут только достижения, победы и вознаграждения!

***

С Днем Нацгвардии Украины! Крепкого здоровья, выдержки, храбрости! Низкий поклон всем, кто сейчас защищает Украину и ее народ в войне!

***

Поздравляю всех причастных к Нацгвардии с профессиональным праздником! Искренне желаю не терпеть неудачи, пусть все планы осуществляются так, как это было задумано. Вы — пример мужества для всего мира!

День Национальной гвардии Украины: поздравления в стихах

Тебя от всей души я поздравляю

С Днем Нацгвардии Украины!

Отваги, мужества желаю,

И лишь побед, отсутствия рутины.

Пусть храбрость духа у тебя не убывает,

В душе не гаснет юношеский пыл,

Удача пусть сопутствует и помогает.

В достатке будешь — мужества и сил!

***

Ты — воин Нацгвардии смелый,

Решительный, сильный, умелый,

Тобой гордится Украина,

Тебе доверяет она!

Сквозь трудности и расстояния

Ты с честью неси это звание,

Более почетной миссии нет —

Удачи тебе и побед!

