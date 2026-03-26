На захисті нашого спокою: День Національної гвардії України — історія свята та привітання

Під час війни абсолютно всі професії, що повʼязані з військом, стали ще більш важливими та шанованими. Не лише через те, що ці люди захищають цивільне населення від загрози, а й тому, що вони віддають свої життя та здоровʼя у боротьбі.

26 березня українці відзначають День Національної гвардії. Про історію свята, цікаві факти формування гвардії Міністерства внутрішніх справ та привітання зі святом нацгвардійців — далі у матеріалі.

День Національної гвардії — історія створення формування

У часи російсько-української війни Національна гвардія відіграє визначну роль у забезпеченні національної державності, безпеки та оборони, захисту й охорони життя цивільних.

Своє велике значення Нацгвардія доводила ще у перші роки незалежності України. У 1994 році, коли Росія вже розбурхувала ситуацію з проросійськими настроями у Криму, саме Нацгвардія завадила самопроголошеному “президенту” півострова здійснити диверсії проти дислокованих на півострові частин ЗСУ.

А саме, тоді відстояти суверенітет України допомогла 7 дивізія Нацгвардії, під Севастополем.

У березні 2014 року саме Нацгвардія першою прийняла у свій підрозділ добровольців з Майдану.

Нині Нацгвардія також провадить рекрутингову кампанію до підрозділів Азов, Буревій, Кара-Даг, Рубіж, Спартан, Хартія, Червона Калина.

День Національної гвардії України: історія свята

26 березня стало святом для нацгвардійців у 2015 році. До цього моменту свято відзначали в іншу дату.

З 1991 до 2000 Нацгвардія існувала як окрема силова структура, а після початку російського наступу в Україну її відновили як військове формування на базі МВС України. Набір до Національної гвардії був суто добровільним.

Раніше 26 березня відзначали День МВС.

День Національної гвардії України: привітання у прозі

Вітаю з Днем Національної гвардії України! Щиро дякую за мужність нині захищати країну від лютого ворога, відвагу берегти українську землю від окупантів. Нехай біди минають стороною, а на шляху будуть лише досягнення, перемоги та винагороди!

***

З Днем Нацгвардії України! Міцного здоровʼя, витримки, хоробрості, братерства! Низький уклін всім, хто зараз захищає Україну та її народ у війні!

***

Вітаю усіх причетних до Нацгвардії з професійним святом! Щиро бажаю не зазнавати невдач, нехай усі плани здійснюються так, як це було задумано. Ви — приклад мужності для всього світу!

День Національної гвардії України: привітання у віршах

Тебе я всією душею вітаю

З Днем Нацгвардії України,

Відчайдушності та мужності бажаю,

Всі дні нехай будуть радістю сповнені.

Нехай хоробрість духу зміцниться,

В душі не гасне юнацький запал,

І в житті все хороше трапиться,

У достатку буде грошенят та сил!

***

Ти – воїн Нацгвардії сміливий,

Рішучий, сильний, умілий,

Тобою пишається Україна,

Тобі довіряє вона!

***

З професійним святом вітаю

Національну гвардію України!

Честь і пошану віддаю

Ви — сміливі воїни!

А раніше ми розповідали про рейтинг армій світу 2026: на якому місці Україна серед найсильніших.

