Путешествия и вдохновение

Говори как хочешь: Microsoft открывает возможность отключить фильтр ненормативной лексики

Мария Дзюба, редактор сайта 04 мая 2025, 14:00
Говори как хочешь: Microsoft открывает возможность отключить фильтр ненормативной лексики
Фото Getty Images
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