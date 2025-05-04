Говори как хочешь: Microsoft открывает возможность отключить фильтр ненормативной лексики

Microsoft решили изменить правила использования фильтра ненормативной лексики при голосовом вводе в Windows 11.

Теперь пользователи получат возможность отключить фильтр и разрешить вводить ненормативные слова без их замены на звездочки.

Эта функция уже доступна для тестирования в бета-версии Windows, и корпорация тестирует возможность включения этой опции для более широкой аудитории.

До этого момента, когда пользователи пытались ввести нецензурные слова через голосовой ввод, текст автоматически заменялся на звездочки.

Теперь же появилась опция в настройках голосового ввода, позволяющая отключить фильтр.

Если фильтр включен, на экране будут появляться звездочки, заменяя нецензурные слова. В случае отключения фильтра, голосовой ввод будет обрабатывать все слова без цензуры.

Фильтр по умолчанию включен, поэтому после изменения настроек пользователи не увидят ничего необычного в своих документах, если не изменят параметры.

Чтобы изменить настройки, нужно активировать голосовой ввод (комбинация клавиш Win + H), после чего выбрать соответствующий значок в меню настроек и воспользоваться переключателем Фильтровать ненормативную лексику.

Пока неизвестно, когда эта функция станет доступной для всех пользователей, но она уже появилась в Windows 11 Insider Preview Build 26200.550 на Dev Channel.

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