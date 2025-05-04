Подорожі та натхнення

Говори як хочеш: Microsoft відкриває можливість вимкнути фільтр ненормативної лексики

Марія Дзюба, редакторка сайту 04 Травня 2025, 14:00
Говори як хочеш: Microsoft відкриває можливість вимкнути фільтр ненормативної лексики
Фото Getty Images
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