Говори як хочеш: Microsoft відкриває можливість вимкнути фільтр ненормативної лексики

Microsoft вирішили змінити правила використання фільтра ненормативної лексики при голосовому введенні в Windows 11.

Тепер користувачі матимуть можливість вимкнути фільтр і дозволити вводити ненормативні слова без їх заміни на зірочки.

Ця функція вже доступна для тестування в бета-версії Windows, і корпорація тестує можливість включення цієї опції для ширшої аудиторії.

До цього моменту, коли користувачі намагалися ввести нецензурні слова через голосове введення, текст автоматично замінювався на зірочки.

Тепер же з’явилася опція в налаштуваннях голосового введення, що дозволяє вимкнути фільтр.

Якщо фільтр увімкнений, на екрані з’являтимуться зірочки, замінюючи нецензурні слова. У разі вимкнення фільтра, голосове введення буде обробляти всі слова без цензури.

Фільтр за замовчуванням увімкнено, тому після зміни налаштувань користувачі не побачать нічого незвичного у своїх документах, якщо не змінять параметри.

Щоб змінити налаштування, потрібно активувати голосове введення (комбінація клавіш Win + H), після чого вибрати відповідний значок в меню налаштувань та скористатися перемикачем Фільтрувати ненормативну лексику.

Поки що невідомо, коли ця функція стане доступною для всіх користувачів, але вона вже з’явилася в Windows 11 Insider Preview Build 26200.550 на Dev Channel.

Раніше ми розповідали, чому люди вдаються до лайки у стресових ситуаціях? Читай, як нецензурна лексика впливає на психіку та чи може бути корисною в кризових умовах.

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