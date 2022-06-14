Российский военный корабль ушел, а мат нет: для чего людям брань в критические времена и полезна ли она

Российский военный корабль уже пошел в указанном направлении, марки по этому поводу почти распроданы, а вот фраза с нами остается до сих пор, несмотря на нецензурную лексику.

Мат и другие, казалось, ранее неприемлемые выражения стали сопровождать нас ежедневно. Крылатые фразы отпечатались не только на бумаге, но и в сознании маленьких детей.

И если никто не поспорит с мнением, что знать свою историю нужно, то вот знание нецензурной лексики и ее использование практически везде под большим вопросом.

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Доктор психологических наук Любовь Найденова объяснила Освитории, нормально ли материться с утра до вечера и почему нам так хочется использовать много бранных слов.

Что такое мат

Маты — это табуированная, нецензурная лексика, которую использует человек, чтобы обозначить эмоциональное состояние, выходящее за пределы нормального.

В этом смысле можно говорить не о словах-паразитах, а именно об эмоциональном применении брани.

Зачем нужна нецензурная лексика

Человеческой психике необходимо назвать как-то все происходящее вокруг, поскольку это дает минимальное чувство контроля за ситуацией.

Поэтому обозначать чрезвычайное эмоциональное состояние, выходящее за пределы нормального, тоже нужно и для этого прекрасно подходит нецензурная лексика.

Назвать состояние – это уже начать его контролировать.

Таким образом, когда человек использует бранные слова, его психика пытается оградить себя от срыва и неконтролируемых эмоций. Поэтому выполняется функция мата обозначать линию нормы.

Почему мата сейчас так много

Можно согласиться, что сейчас многие находятся в похожем эмоциональном состоянии – переживаем одинаковые события и чувствуем их влияние на собственную психику. Вряд ли получится найти совершенно ненапряженного человека, который за день выслушал несколько сирен о воздушной тревоге.

Об эмоциональном состоянии находящихся под обстрелами и догадываться не нужно. Все равно представить его тяжело.

Поэтому когда мы слышим, как кто-то матерится, то на подсознании узнаем состояние этого человека. Таким образом, происходит эмоциональное единение, помогающее нашей психике.

Почему не стоит брать с собой мат в мирную жизнь после войны

Конечно, пока продолжается полномасштабная война, то брань хорошо помогает нашей психике. Однако в мирной жизни необходимо будет возвращаться к обычным словам, поскольку нецензурная лексика нужна только в чрезвычайных ситуациях.

Мат выполняет свою функцию так называемого успокаивающего только тогда, когда это действительно необходимо. Однако когда эти слова теряют эмоциональную окраску, то они лишаются и своей силы.

Поэтому когда мы победим, нецензурная лексика должна уйти из общего употребления, чтобы и дальше выполнять свое предназначение в частном общении.

Сейчас – на здоровье, после победы – будем восстанавливать не только города, но и собственную культуру речи.

Как удержаться от мата

Зачем ограничиваться кем-то выдуманной лексикой, если можно изобрести свою? Например, можно сложить несколько заготовок в виде поговорок, пословиц, куплетов или словозаменителей. Они могут быть авторскими и иметь свою особую лексическую окраску.

Хотя это будет звучать порой смешно, но смех тоже поможет избавляться от эмоциональной нагрузки. А матерные слова мы оставим для разговоров с врагом, который не понимает ничего, кроме брани.

Однако, пока идет война и у большинства кто-то из близких находится на фронте, пока нужно сдерживаться от еще некоторых изречений. Читай, какие фразы следует избегать при разговоре с военными.