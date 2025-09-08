100 метров босиком по кубикам Lego: женщина установила необычный рекорд

Родители с маленькими детьми точно знают, как это, когда ты наступаешь на деталь от конструктора Lego. Представили? А Габриэль Уолл из Новой Зеландии побила мировой рекорд, пробежав по целой дорожке из этих деталей без обуви.

Книга рекордов Гиннеса делится деталями странного, но удивительного рекорда.

Пробежала по конструктору Lego за 25 секунд: рекорд из Новой Зеландии

Габриэль — мать двоих детей, которая наступала на пластиковые детали больше раз, чем может сосчитать. Возможно, поэтому ей удалось пробежать 100 м босиком по кирпичикам конструктора всего за 24,75 секунды. Это произошло в Крайстчерче, Новая Зеландия, 16 января.

Трасса была сделана из 300 кг конструктора Lego. Побив этот мировой рекорд, Габриэль выполнила пункт из своего списка желаний, который она составила после проблем со здоровьем в 2022 году. Женщина описала это как незабываемый опыт.

— Я горжусь тем, что достигла новых пределов, — сказала она сразу после установления рекорда.

Во время подготовки она тренировалась бегать с более широкой стойкой, чтобы удерживать равновесие на дорожке.

В какой-то момент она немного споткнулась, но быстро взяла себя в руки и добралась до конца дорожки за сверхбыстрый промежуток времени. Габриэль надеется побить еще несколько рекордов этой категории.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

Кто сказал, что рекорды только для людей? Читай историю пса Шервуда, ставшего донором крови для 168 собак и попавшего в Книгу рекордов Гиннеса.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!