100 метрів босоніж по кубиках Lego: жінка встановила незвичний рекорд

Батьки з маленькими дітьми точно знають, як це, коли ти наступаєш на детальку від конструктора Lego. Уявили? А Габріель Волл з Нової Зеландії побила світовий рекорд, пробігши по цілій доріжці з цих деталей без взуття.

Книга рекордів Гіннеса ділиться деталями дивного, але дивовижного рекорду.

Пробігла по конструктору Lego за 25 секунд: рекорд з Нової Зеландії

Габріель — мати двох дітей, яка наступала на пластикові деталі більше разів, ніж може порахувати. Можливо, тому їй вдалося пробігти 100 м босоніж по цеглинках конструктора всього за 24,75 секунди. Це відбулося у Крайстчерчі, Нова Зеландія, 16 січня.

Траса була зроблена з 300 кг конструктора Lego. Побивши цей світовий рекорд, Габріель виконала пункт зі свого списку бажань, який вона склала після проблем зі здоров’ям у 2022 році. Жінка описала це як незабутній досвід.

— Я пишаюся тим, що досягла нових меж, — сказала вона одразу після встановлення рекорду.

Під час підготовки вона тренувалася бігати з ширшою стійкою, щоб утримувати рівновагу на доріжці.

В якийсь момент вона трохи спіткнулася, але швидко взяла себе в руки та дісталася кінця доріжки за надшвидкий проміжок часу. Габріель сподівається побити ще кілька рекордів у цій категорії.

