Прогноз погоды на неделю с 27 октября по 2 ноября 2025: осадки накроют Украину

Украинцев ждет переменная неделя с периодическими осадками, туманами и умеренными температурами, соответствующими сезонной норме. По данным синоптика Игоря Кибальчича, влияние атмосферных фронтов и циклонов приведет к дождям по всей территории страны с возможным снегом в горных районах.

Читай в материале, какую погоду ждать в неделю с 27 октября по 2 ноября.

Прогноз погоды на неделю с 27 октября по 2 ноября

Погода в Украине на понедельник, 27 октября

Неделя стартует неустойчивой погодой. Возможны дожди на большей части территории: сильные осадки на Левобережье в течение дня, грозы на юге. Температура ночью будет в диапазоне +6…+12°C, днем ​​- +8…+13°C; на крайнем юге и в Крыму — +13 … +18 °C. Ветер будет преобладать юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды во вторник, 28 октября

Небольшие, местами умеренные дожди ночью на востоке и юге, днем ​​— в большинстве областей. В Карпатах осадки будут преимущественно в виде снега. Температура ночью будет следующей: +2…+8°C (на юго-востоке +7…+11°C), а днем ​​- +8…+13°C. В Карпатах ночью — 0…-5°C, а в течение дня — -3…+3°C. Ветер будет переменный, 5–10 м/с.

Погода в день в среду, 29 октября

В среду прогнозируются дожди ночью на востоке и юге, а днем ​​на севере и западе. Ветер будет царить западный, 7-12 м/с, с порывами 15–20 м/с на западе. Температура ночью будет колебаться от +3°C до +8°C, и днем ​​от +7°C до +12°C.

Читать по теме Погода на ноябрь 2025 года в Украине: когда ждать первого снега Первые снега, протяжные дожди и морозы ждут тебя в ноябре

Прогноз погоды в Украине в четверг, 30 октября

На востоке и севере предполагается дождь, туман ночью и утром. Ветер прогнозируется западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет держаться от +2°C до +8°C, а днем ​​от +10°C до +15°C; в этот же день на юге и Прикарпатье местами можно наблюдать на термометре от +16°C до +17°C.

Погода на сегодня: пятница, 31 октября

Перед выходными будет теплая погода без существенных осадков на большинстве территории, однако будут и небольшие дожди в течение дня на западе. Ветер прогнозируется переменный: ночью 3-8 м/с и днем ​​5-10 м/с. Температура в большинстве областей будет в диапазоне +2…+8°C ночью, а днем ​​+10…+15°C.

Погода на выходные: суббота, 1 ноября

Выходные начнутся с осадков: дожди будут преобладать на западе, а уже днем ​​распространятся на север Украины. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем ​​будет от +9°C до +14°C, а ночью от +5°C до +11°C.

Прогноз погоды на выходные: воскресенье, 2 ноября

В последний день недели предполагаются небольшие дожди на севере и в центре страны. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем ​​будет колебаться от +8°C до +13°C, а в ночное время суток — от +4°C до +10°C.

Метеорологи советуют готовиться к осадкам в начале недели и следить за обновлениями, поскольку погода может изменяться из-за циклонической активности.

Ранее мы писали о прогнозе погоды во Львове на ноябрь 2025 года — читай в материале, прогнозируется снег и ожидать ли сильных холодов.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!