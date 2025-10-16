Погода во Львове в ноябре 2025: тихое похолодание и первые зимние ноты

Ноябрь во Львове традиционно считается довольно серым и влажным месяцем. Дни становятся короче, солнце редко пробивается сквозь облака, а температура уже переходит в зимний режим: днём обычно от +5 до +10 °C, ночью около 0…+5 °C.

Часто идут дожди, иногда, особенно к концу месяца, приходят заморозки.

Впишется ли ноябрь 2025 года во Львове в типичные рамки — прогноз для тебя в этом материале.

Погода во Львове на ноябрь 2025 года

Согласно прогнозу сайта Wisemeteo, в ноябре 2025 года погода во Львове будет довольно пасмурной: большинство дней — облачные или с короткими прояснениями.

Явно дождливыми выглядят 14 дней: 1, 4, 7, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25 и 27–30.

Облачных дней — большинство, около 27 из 30.

Солнечных или с прояснениями — всего три: 8, 9 и 21 числа.

Погода во Львове на ноябрь по неделям

Львов: прогноз на 1–2 число (суббота–воскресенье)

Первый день месяца будет дождливым, но относительно тёплым — днём около +8 °C, ночью +5 °C. Дождь может испортить планы, поэтому зонт лучше взять с собой. Второй выходной будет облачным, но без осадков.

Львов: прогноз на 3–9 число

Температура днём — от +2 до +8 °C, ночью от -1 до +5 °C. 4 ноября стоит ожидать дожди, остальные дни — облачные, но в выходные, 8–9 числа, возможны прояснения.

Львов: прогноз на 10–16 число

Дневные температуры будут держаться в пределах +4…9 °C, ночные — +1…+5 °C. Погода стабилизируется, осадков будет минимум. Идеальное время для кофе в уютной львовской кофейне.

Львов: прогноз на 17–23 число

Днём станет прохладнее: +3…8 °C, ночью 0…+2 °C. Дожди ожидаются 17, 20 и 22 числа, остальные дни — облачные, но 21 ноября может выглянуть солнце. Стоит держать под рукой тёплый свитер и лёгкий плащ, чтобы прогуляться по городу даже в пасмурную погоду.

Львов: прогноз на 24–30 число

Днём 0…4 °C, ночью 0…-2 °C. Погода преимущественно пасмурная, небольшие осадки возможны в течение всей недели. К концу месяца ожидается постепенное похолодание — природа намекает, что зима уже на пороге.

